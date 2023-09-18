Видео ⟩ Пятилетняя девочка погибла во время крушения военного самолета в Италии

В результате падения самолета погибла пятилетняя девочка, находившаяся в машине.

На видео видно, как пилот катапультировался из кабины за секунды до взрыва. Когда самолет упал на землю, повалил густой черный дым.

Девятилетний брат погибшей девочки получил серьезные ранения, а родители - ожоги.

На видео, снятом возле главного аэропорта Турина, видно, как девять самолетов взлетают, но один из них начинает терять управление и падает.

Местные итальянские СМИ сообщают, что, возможно, самолет столкнулся со стаей птиц, после чего одна из птиц могла попасть в двигатель, что привело к его остановке.

Самолет входил в состав демонстрационной пилотажной группы, которая должна была принять участие в мероприятии, посвященном 100-летию ВВС Италии в воскресенье.

Сейчас это мероприятие отменено, сообщает информационное агентство Reuters.

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал катастрофу "ужасной трагедией".