Росликов предсказывает короткую жизнь правительству Силини

Он считает, что Силиня назначена премьер-министром как временное решение, чтобы взять на себя всю тяжесть предстоящих непопулярных решений по налогам, беженцам и тарифам.

"Люди разочарованы независимо от языка. Колбаса стала дороже для всех. Поэтому долг и задача госпожи Силини в данном конкретном правительстве - взять весь негатив на себя, так сказать, и исчезнуть. Поэтому я думаю, что это год, полтора, пока все стабилизируется и вернется", - сказал политик.

Он также прогнозирует, что следующее правительство может возглавить Союз зеленых и крестьян (СЗК). В то же время депутат обвинил СЗК в непоследовательности.

Теперь Росликов будет требовать от СЗК реализации тех хороших, по его мнению, идей и предложений, которые партия выдвигала, находясь в оппозиции.