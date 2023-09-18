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Росликов предсказывает короткую жизнь правительству Силини

rus.tvnet.lv/LETA
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Глава партии "За стабильность!" Алексей Росликов
Глава партии "За стабильность!" Алексей Росликов Фото: Zane Bitere/LETA

Правительство, возглавляемое политиком "Нового Единства" Эвикой Силиней, может просуществовать год или полтора, прогнозировал в интервью Латвийскому радио лидер партии "За стабильность!" Алексей Росликов.

Он считает, что Силиня назначена премьер-министром как временное решение, чтобы взять на себя всю тяжесть предстоящих непопулярных решений по налогам, беженцам и тарифам.

"Люди разочарованы независимо от языка. Колбаса стала дороже для всех. Поэтому долг и задача госпожи Силини в данном конкретном правительстве - взять весь негатив на себя, так сказать, и исчезнуть. Поэтому я думаю, что это год, полтора, пока все стабилизируется и вернется", - сказал политик.

Он также прогнозирует, что следующее правительство может возглавить Союз зеленых и крестьян (СЗК). В то же время депутат обвинил СЗК в непоследовательности.

Теперь Росликов будет требовать от СЗК реализации тех хороших, по его мнению, идей и предложений, которые партия выдвигала, находясь в оппозиции.

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