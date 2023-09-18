Министр: одна из первых задач - это снижение тарифов на электроэнергию

В понедельник, 18 сентября, в интервью программе "900 секунд" на канале TV3 Мелнис сказал, что среди его первых задач будет также подготовка к следующему отопительному сезону и ознакомление с прогрессом в выполнении климатических целей Латвии.

"Первое - это тарифы. Решения нужно принимать очень быстро и оперативно. Второе - приближается отопительный сезон, где, безусловно, будет много вопросов, которые нужно будет решать", - отметил Мелнис, добавив, что также среди первоочередных задач - ознакомление с глобальными климатическими целями, которых Латвия должна достичь, определение того, где Латвия находится сейчас, каково развитие и сможет ли Латвия достичь всех этих целей.

Мелнис также сообщил, что в понедельник коалиция планирует обсудить вопрос о тарифах на распределение электроэнергии.

"Сегодня мы соберемся на коалиционный совет. Мы обсудим этот вопрос", - сказал министр, добавив, что будет найдено решение, которое поможет домохозяйствам.

Отвечая на вопрос о том, какова должна быть сумма снижения тарифов, министр указал, что ситуация еще требует детального изучения. "Я бы не хотел спекулировать. (...) Это все же решение специалистов", - подчеркнул Мелнис.