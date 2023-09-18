Эксперты: рекордную прибыль Latvenergo можно было направить на снижение роста тарифов

Однако Аболиньш подчеркивает, что это политическое решение и бюджетный вопрос, так как дивиденды - это доход бюджета. Такие решения не могут быть приняты ни руководством компании, ни чиновниками, ни регулирующим органом.

Поэтому в контексте рекордных прибылей Latvenergo повышение тарифов на распределение, скорее всего, вопрос не только неудачной коммуникации. Аболиньш считает, что это свидетельствует о том, что энергетическому сектору все еще не хватает стратегического видения и что повышение тарифов на распределение рассматривается в отрыве от финансовых показателей Latvenergo.

Как заявил экономист SEB bankа Дайнис Гашпуйтис, государство как держатель капитала рассчитывает на дивиденды, а составление бюджета требует конкретных прогнозов. Это иногда приводит к неконструктивным дискуссиям и в отношении других прогнозируемых доходов.

"В этом контексте критика может возникнуть, если государство манипулирует бюджетом, чтобы дать возможность или заставить компанию получить сверхприбыль. Но это возможно в условиях монополии. Сейчас Latvenergo работает на рынке, у него есть конкуренты, и государство должно дать компании возможность зарабатывать и развиваться", - считает Гашпуйтис.