Эксперты: рекордную прибыль Latvenergo можно было направить на снижение роста тарифов

Latvenergo работает на рынке, и государство должно дать предприятию возможность зарабатывать и развиваться, а рекордно высокую прибыль можно было вовремя спрогнозировать и использовать для снижения повышения тарифа на распределение, заявили агентству LETA банковские аналитики.
Экономист банка Citadele Мартиньш Аболиньш отмечает, что Latvenergo - не единственное государственное предприятие, которое ежегодно выплачивает дивиденды из своей прибыли в государственный бюджет. Это является общепринятой практикой в Латвии и правом государства как акционера, хотя высказывались опасения, что регулярное изъятие прибыли из государственных предприятий в долгосрочной перспективе может негативно сказаться на инвестициях. Прибыль Latvenergo в прошлом использовалась и для других целей, например, для уменьшения выплат по компоненту обязательной закупки.
Однако напрямую снизить тарифы сложно, так как цену на электроэнергию определяет рынок, а Latvenergo - не единственный торговец в Латвии, отмечает Аболиньш. Latvenergo также работает не только в Латвии, но и во всем Балтийском регионе, и часть его высоких доходов поступает от экспорта.
В то же время государство как акционер может использовать прибыль компании по своему усмотрению, и в других европейских странах она использовалась для снижения конечных тарифов для населения и предприятий.
В связи с этим Аболиньш считает, что государство могло бы использовать прибыль Latvenergo, например, для снижения тарифов на распределение или для оказания большей поддержки защищенным пользователям.
Однако Аболиньш подчеркивает, что это политическое решение и бюджетный вопрос, так как дивиденды - это доход бюджета. Такие решения не могут быть приняты ни руководством компании, ни чиновниками, ни регулирующим органом.
Поэтому в контексте рекордных прибылей Latvenergo повышение тарифов на распределение, скорее всего, вопрос не только неудачной коммуникации. Аболиньш считает, что это свидетельствует о том, что энергетическому сектору все еще не хватает стратегического видения и что повышение тарифов на распределение рассматривается в отрыве от финансовых показателей Latvenergo.
Как заявил экономист SEB bankа Дайнис Гашпуйтис, государство как держатель капитала рассчитывает на дивиденды, а составление бюджета требует конкретных прогнозов. Это иногда приводит к неконструктивным дискуссиям и в отношении других прогнозируемых доходов.
"В этом контексте критика может возникнуть, если государство манипулирует бюджетом, чтобы дать возможность или заставить компанию получить сверхприбыль. Но это возможно в условиях монополии. Сейчас Latvenergo работает на рынке, у него есть конкуренты, и государство должно дать компании возможность зарабатывать и развиваться", - считает Гашпуйтис.
В целом, по мнению Гашпуйтиса, государство должно строить свою энергетическую политику таким образом, чтобы создавалась конкуренция и развивался рынок, который, в свою очередь, должен обеспечивать конкурентоспособные тарифы и качество. Конечно, признает экономист, последние годы выявили множество провалов и недостатков в энергетическом секторе, причем не только в Латвии. Поэтому перед новым правительством стоит важная задача - быстрее сдвинуть ситуацию с мертвой точки.
Гашпуйтис считает, что государство должно вмешиваться в ситуацию тогда, когда имеются застарелые структурные недостатки. Вмешательство в краткосрочные колебания, скорее всего, будет иметь негативные последствия, поскольку возможности политиков повлиять на них весьма ограничены. Это только усиливает неопределенность.
Как сообщалось, оборот концерна Latvenergo в первом полугодии этого года составил 1,163 миллиарда евро, что на 56,3% больше, чем за соответствующий период 2022 года, а прибыль концерна выросла на 56,8% - до 222,519 миллиона евро.
"В свою очередь, поддержка граждан должна формироваться социальной политикой с учетом общего уровня поддержки и других факторов. Каждая область играет свою роль, и, не смешивая их, можно добиться большей эффективности", - добавил Гашпуйтис.
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