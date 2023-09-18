В России осудили беременную женщину-военнослужащую за уклонение от службы

Владикавказский гарнизонный военный суд пришел к выводу, что ефрейтор Мадина Кабалоева умышленно не явилась к месту службы во время объявленной в России мобилизации.

Ефрейтор Кабалоева обращалась в медицинскую роту своей войсковой части, где получила рекомендацию о временном освобождении от службы по причине беременности.

Однако Кабалоева не пришла в гарнизон после объявления мобилизации. Именно поэтому против нее возбуждено уголовное дело.

Женщина призналась в суде, что не приехала к месту службы, но при этом обосновала свои действия наличием медицинской справки.

Однако прокуратура настаивала на том, что женщина не уволилась со службы и продолжала пользоваться различными льготами, на которые она имела право как военнослужащая.

Суд приговорил Кабалоеву к шести годам колонии. Поскольку у нее есть несовершеннолетний ребенок, исполнение наказания было отложено до 2032 года.