Пн, 18.09.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

В России осудили беременную женщину-военнослужащую за уклонение от службы

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Красная площадь. Иллюстративное фото
Красная площадь. Иллюстративное фото Фото: AFP/SCANPIX

В России впервые осудили женщину за уклонение от службы во время мобилизации. Суд не посчитал смягчающим обстоятельством факт беременности обвиняемой, сообщает Русская служба BBC.

Владикавказский гарнизонный военный суд пришел к выводу, что ефрейтор Мадина Кабалоева умышленно не явилась к месту службы во время объявленной в России мобилизации.

Ефрейтор Кабалоева обращалась в медицинскую роту своей войсковой части, где получила рекомендацию о временном освобождении от службы по причине беременности.

Однако Кабалоева не пришла в гарнизон после объявления мобилизации. Именно поэтому против нее возбуждено уголовное дело.

Женщина призналась в суде, что не приехала к месту службы, но при этом обосновала свои действия наличием медицинской справки.

Однако прокуратура настаивала на том, что женщина не уволилась со службы и продолжала пользоваться различными льготами, на которые она имела право как военнослужащая.

Суд приговорил Кабалоеву к шести годам колонии. Поскольку у нее есть несовершеннолетний ребенок, исполнение наказания было отложено до 2032 года.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх