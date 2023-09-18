В России осудили беременную женщину-военнослужащую за уклонение от службы

В России впервые осудили женщину за уклонение от службы во время мобилизации. Суд не посчитал смягчающим обстоятельством факт беременности обвиняемой, сообщает Русская служба BBC.
Владикавказский гарнизонный военный суд пришел к выводу, что ефрейтор Мадина Кабалоева умышленно не явилась к месту службы во время объявленной в России мобилизации.
Ефрейтор Кабалоева обращалась в медицинскую роту своей войсковой части, где получила рекомендацию о временном освобождении от службы по причине беременности.
Однако Кабалоева не пришла в гарнизон после объявления мобилизации. Именно поэтому против нее возбуждено уголовное дело.
Женщина призналась в суде, что не приехала к месту службы, но при этом обосновала свои действия наличием медицинской справки.
Однако прокуратура настаивала на том, что женщина не уволилась со службы и продолжала пользоваться различными льготами, на которые она имела право как военнослужащая.
Суд приговорил Кабалоеву к шести годам колонии. Поскольку у нее есть несовершеннолетний ребенок, исполнение наказания было отложено до 2032 года.
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