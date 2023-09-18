Чиновник сам себе выдавал кредиты; KNAB направил дело в прокуратуру

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) направило в прокуратуру уголовное дело, в рамках которого были получены доказательства того, что бывший член правления двух компаний в Тукумском муниципалитете незаконно сам себе выдавал кредиты. Подозреваемый выдал себе 38 кредитов на общую сумму 22 тыс. евро, сообщили в KNAB.