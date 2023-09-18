Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) направило в прокуратуру уголовное дело, в рамках которого были получены доказательства того, что бывший член правления двух компаний в Тукумском муниципалитете незаконно сам себе выдавал кредиты. Подозреваемый выдал себе 38 кредитов на общую сумму 22 тыс. евро, сообщили в KNAB.
Чиновник сам себе выдавал кредиты; KNAB направил дело в прокуратуру
Данные KNAB свидетельствуют о том, что государственный служащий, превышая свои должностные полномочия и руководствуясь корыстными побуждениями, незаконно улучшил свое материальное положение. В частности, он незаконно выдал себе 38 кредитов, переведя средства из муниципальных капитальных компаний на свой личный банковский счет.
В соответствии с нормативно-правовыми актами осуществление такой деятельности запрещено. Преступление было совершено в период с 6 сентября по 27 ноября 2022 года.
21 февраля 2023 года KNAB возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий должностным лицом в корыстных целях.
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