Чехия обнаружила "золотую жилу" - потенциальный двигатель экономики

Крупнейшее месторождение лития в Европе находится в Чехии. Недавно в Праге были озвучены планы по развитию экономики страны за счет добычи и переработки этого ресурса. Однако не все от этой идеи в восторге, пишет Deutsche Welle.
Чешский поселок Чиновец буквально "сидит" на находящихся в земле драгоценностях - крупнейших месторождениях лития. Исследования показали, что в земле вокруг Чиновца, который находится примерно в 100 километрах на северо-запад от Праги, недалеко от чешско-немецкой границы, находится 3-5% мировых запасов лития.
Литий - легкий метал, из-за его цвета и рыночной стоимости его часто называют "белым золотом". В последние годы он стал чрезвычайно важным элементом. На него высок спрос, поскольку его используют в аккумуляторах. Без литиевых систем накапливания энергии переход как к "зеленой" энергетике, так и к электромобильности был бы практически невозможен.
В последние годы цена на литий выросла так сильно, что его добыча была бы для Чехии очень выгодной. Добыча лития может стать золотой жилой для Праги, поскольку, согласно анализу Чешской торгово-промышленной палаты, страна исчерпала все источники экономического роста и в ближайшие годы столкнется с потенциальным экономическим застоем.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала надеется, что добыча лития вдохнет новую жизнь в экономику страны. Излагая в начале сентября свое видение развития страны на ближайшие 30 лет, Фиала перечислил шесть областей, в которых, по его мнению, Чехии потребуются стратегические инвестиции. Литий и инвестиции в его добычу и переработку - наиболее важные из этих областей.
"Литий является главным элементом э-мобильности, особенно для производства аккумуляторов. Поэтому мы работаем над тем, чтобы начать его добычу как можно скорее, в идеале - в 2026 году", - сказал он.
Чиновец находится в самом центре региона, где железо добывается с XIII века, а вольфрам и олово - с 1940-х годов. Первоначальные геологоразведочные работы, проведенные в предыдущем десятилетии, показали, что в регионе имеются значительные запасы лития, причем как в Чешской Республике, так и по другую сторону границы - в немецком городе Цинвальд, где расположено небольшое месторождение.
Чехия уже заключила с немецкой федеральной землей Саксония меморандум о возможном сотрудничестве в области добычи лития. С чешской стороны добычей будет заниматься государственная компания CEZ, специализирующаяся на производстве электроэнергии.
Согласно недавнему исследованию, в Чиновце можно добывать 2,25 миллиона тонн руды в год, что позволит производить почти 30 000 тонн гидроксида лития. По существующим оценкам, этого достаточно для производства почти одного миллиона литиевых автомобильных аккумуляторов в год.
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