Чехия обнаружила "золотую жилу" - потенциальный двигатель экономики

Чешский поселок Чиновец буквально "сидит" на находящихся в земле драгоценностях - крупнейших месторождениях лития. Исследования показали, что в земле вокруг Чиновца, который находится примерно в 100 километрах на северо-запад от Праги, недалеко от чешско-немецкой границы, находится 3-5% мировых запасов лития.

Литий - легкий метал, из-за его цвета и рыночной стоимости его часто называют "белым золотом". В последние годы он стал чрезвычайно важным элементом. На него высок спрос, поскольку его используют в аккумуляторах. Без литиевых систем накапливания энергии переход как к "зеленой" энергетике, так и к электромобильности был бы практически невозможен.

В последние годы цена на литий выросла так сильно, что его добыча была бы для Чехии очень выгодной. Добыча лития может стать золотой жилой для Праги, поскольку, согласно анализу Чешской торгово-промышленной палаты, страна исчерпала все источники экономического роста и в ближайшие годы столкнется с потенциальным экономическим застоем.