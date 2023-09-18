Спроси у журналиста TVNET ⟩ Может ли сотрудник CSDD во время техосмотра делать отверстия в кузове?

"Каждый год во время техосмотра технические инспекторы CSDD повреждают мой автомобиль, ковыряя дырки в кузове, крыльях и порогах, которые приходится ремонтировать", - пишет читатель TVNET.

Этот опыт привел к вопросу, законны ли вообще такие действия. Мы обратились к CSDD, чтобы выяснить, соответствует ли это порядку прохождения техосмотра.

"Техосмотр транспортного средства проводят согласно тщательно составленному плану, чтобы убедиться в техническом состоянии транспортного средства. Никакие технические средства в ходе проверки уровня коррозии транспортного средства и ее влиянии на безопасность транспортного средства, не используются", - пояснил представитель CSDD Мартиньш Малмейстерс.

Он отрицает, что это распространенная практика среди инспекторов техосмотра, так как техосмотр должен проходить по конкретному плану, и отхождения от него допустимы.

"Инспекторы техосмотра не создают новых повреждений кузова, не ковыряют дыры и не ухудшают каким-либо иным способом техническое состояние транспортного средства", - отметил Малмейстерс.