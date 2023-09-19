Иран освободил пятерых граждан США в обмен на размораживание $6 млрд

Как передает дипломатический корреспондент Би-би-си Диз Дюсет, сделка между США и Ираном была заключена многомесячных переговоров — они начались в феврале и проходили при посредничестве Катара.

Источник нашего корреспондента сообщил, что стороны провели по меньшей мере девять раундов переговоров. Высокопоставленные катарские чиновники также занимались челночной дипломатией, перемещаясь между Тегераном и Вашингтоном.

Фото: BBC

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Фото: BBC

«Думаю, что в определенной степени выиграли все стороны, — сказал Би-би-си профессор Джорджтаунского университета в Катаре Мехран Камрава. — Байден, у которого на носу выборы, привозит домой американцев, а у Ирана есть освобождение иранцев из американских тюрем, но еще и шесть миллиардов долларов — это большой выигрыш».

Иранские власти неоднократно говорили, что будут тратить полученные деньги по своему усмотрению. Однако источники, принимавшие участие в обмене, настаивают, что цели, на которые можно направить размороженные средства, будут жестко контролироваться.

«Никакие деньги в Иран не пойдут, — настаивают источники. — Только гуманитарные транзакции, в том числе продовольствие, лекарства и сельское хозяйство. Они будут направляться продавцам в третьих странах».

Источники сообщили Би-би-си, что эти деньги не были частью средств Ирана, замороженных в результате санкций. Суммы, находившиеся на счетах в Южной Корее, были получены от продажи иранской нефти и Тегеран должен был их использовать для гуманитарных программ, не ограниченных санкциями. Однако иранские власти не могли их потратить по различным причинам, в том числе связанным с обменом валют.

Заложники Ирана

Как отмечает наш корреспондент, радость от освобождения американцев омрачена пониманием, что в будущем Иран вполне может задержать новых заложников. Кроме того, за решеткой в Тегеране остаются некоторые другие люди с двойным гражданством.

«Иранское правительство стало брать людей в заложники», — говорит Санам Вакил из лондонского Королевского института международных отношений «Чатэм-хаус» (в России он объявлен «нежелательной организацией»).