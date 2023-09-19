13 сентября состоялась закрытая премьера спектакля "Последний человек" по мотивам романа-антиутопии Джорджа Оруэлла "1984" на русском языке. После оглушительного успеха латышской версии спектакля было принято решение адаптировать его к русскому языку - и уже на первый доступный широкой общественности показ, состоявшийся 16 сентября, были раскуплены все билеты. В ближайшее время состоится еще несколько показов спектакля независимой театральной команды под руководством режиссера Антона Киселюса.
После оглушительного успеха латышской версии мультимедийный спектакль "Последний человек" поставлен на русском
"Последний человек" - это спектакль по мотивам романа-антиутопии Джорджа Оруэлла "1984". Режиссер Антон Киселюс перевел события романа в формат диалога-размышления главного героя. Спектакль представляет собой синтез драматического театра, сложного видеоискусства, с которым взаимодействуют актеры, а также электронной музыки и элементов перформанса.
Галерея: Мультимедийный спектакль "Последний человек"
Вместе с Антоном Киселюсом, опытным театральным режиссером, над спектаклем "Последний человек" работает интернациональная команда высококвалифицированных молодых профессионалов. Видеохудожник Валентин Сильченко и композитор Александр Жеделев - уважаемые и успешные профессионалы из Таллинна.
Композитор Александр Жеделев - дважды лауреат государственной премии Эстонии, пишет музыку для театра и кино. Хореограф Дмитрий Гайтюкевич работал во многих театрах Латвии, в том числе в Новом Рижском театре. Рекламный контент для спектакля оформляет художник и иллюстратор Анна Нева. Ассистент режиссера Карина Лемешко - из Украины, сценограф Елизавета Сидорова - из города Резекне. Также в проекте участвуют яркие рижские звезды: актер Мартиньш Уилсон - легенда латышского театра и кино, Эдийс Залакс - молодая звезда кинематографа, который также работал в театре "Дайлес" и других театрах Латвии. Единственную женскую роль в спектакле исполнит Марика Шмуксте - молодая актриса из Риги.
Антон Киселюс так рассказывает об этом спектакле: "Последний человек" - это наш тотальный и смелый эксперимент. В нем работают очень интересные люди и специалисты, которым я очень доверяю и которых высоко ценю. Спектакль собрал в себе квалификацию очень разных выдающихся мастеров из разных сфер искусства. Мы взяли очень актуальную смелую тему. Возможно, кому-то покажется, что сегодня делать спектакль на эту тему и по такому материалу - это неуместно или даже жестоко. Но я считаю, что именно сегодня очень важно говорить об особенностях нашего времени, нашей эпохи, о человеке и власти, о том, как власть ломает и контролирует людей, как борется с несогласными. Наш спектакль - о Человеке и о том, как сохранить в себе человека в такие непростые времена. И самое главное - "Последний человек" - это спектакль о большой любви и большой страсти. Некоторые литературоведы называют роман Оруэлла "1984" не романом-антиутопией, как мы привыкли думать, а любовным романом. И во многом я с ними согласен - поэтому наш спектакль будет ярким, страстным, смешным, живым, пугающим и неожиданным. Каждый зритель сможет найти что-то свое в этой истории о "Последнем человеке".
Режиссер спектакля родился и вырос в Таллинне. В 2016 году в Москве Антон окончил ГИТИС, активно выпускал спектакли и продолжает сотрудничать с театрами в Эстонии, Латвии, Абхазии и других местах. В Москве он создал независимый театральный проект "ТРУ Театр", спектакли которого участвовали и побеждали в международных театральных фестивалях, а также различных фестивалях искусств, например, в фестивале ирландской культуры Irish week. В 2019 году Антон Киселюс был приглашенным режиссером-педагогом в Международной театральной лаборатории в г. Капошвар, Венгрия. Также в качестве режиссера-педагога он несколько лет сотрудничал с ГИТИСом и работал в Школе-студии МХАТ на курсе Золотовицкого-Земцова, где в 2021 году выпустил яркий и успешный спектакль по Шекспиру "Сон в летнюю ночь".
За последние шесть лет в Латвии Антон Киселюс выпустил восемь спектаклей в театре "Йорик", три из которых - на латышском языке. С 2022 года и по настоящее время он является художественным руководителем театра "Йорик". "Последний человек" будет не первым спектаклем на латышском языке, но первым проектом этого режиссера в столице Латвии.
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