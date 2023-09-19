После оглушительного успеха латышской версии мультимедийный спектакль "Последний человек" поставлен на русском

Антон Киселюс так рассказывает об этом спектакле: "Последний человек" - это наш тотальный и смелый эксперимент. В нем работают очень интересные люди и специалисты, которым я очень доверяю и которых высоко ценю. Спектакль собрал в себе квалификацию очень разных выдающихся мастеров из разных сфер искусства. Мы взяли очень актуальную смелую тему. Возможно, кому-то покажется, что сегодня делать спектакль на эту тему и по такому материалу - это неуместно или даже жестоко. Но я считаю, что именно сегодня очень важно говорить об особенностях нашего времени, нашей эпохи, о человеке и власти, о том, как власть ломает и контролирует людей, как борется с несогласными. Наш спектакль - о Человеке и о том, как сохранить в себе человека в такие непростые времена. И самое главное - "Последний человек" - это спектакль о большой любви и большой страсти. Некоторые литературоведы называют роман Оруэлла "1984" не романом-антиутопией, как мы привыкли думать, а любовным романом. И во многом я с ними согласен - поэтому наш спектакль будет ярким, страстным, смешным, живым, пугающим и неожиданным. Каждый зритель сможет найти что-то свое в этой истории о "Последнем человеке".