Массированная атака на Львов. "Шахеды" летели над самым центром города

Ночью в Украине объявили воздушную тревогу из-за атаки ударных беспилотников. Во Львове, Кривом Роге и Одессе произошли взрывы, работу ПВО слышали и в Хмельницкой области. Около полуночи российские военные также наносили удары по Харькову.

Воздушные силы ВСУ утром заявили, что Украину атаковали 30 дронов-камикадзе типа Shahed-136/131, также была запущена баллистическая ракета «Искандер-М».

27 из 30 беспилотников были сбиты.

18 дронов летели в направлении Львовской области, сбить удалось только 15 из них, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий. В результате, по его словам, произошло три попадания в промышленные склады.

«Пожар до сих пор тушат. Хочу подчеркнуть, что это обычные промышленные склады. Ничего военного на них не хранили», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Утром сильный пожар на складах, начавшийся в результате атаки дронов, продолжали тушить Фото: t.me/dsns_telegram

Мэр Львова Андрей Садовой позже сообщил, что под завалами нашли погибшего мужчину, который работал на складе. Эту информацию подтвердил Козицкий.