Массированная атака на Львов. "Шахеды" летели над самым центром города

Город Львов на западе Украины в ночь на 19 сентября подвергся массированной атаке дронов-камикадзе. Погиб по меньшей мере один человек. Беспилотники пролетели над центральной площадью, нападение продолжалось несколько часов — это была самая продолжительная атака на город с начала войны.
Ночью в Украине объявили воздушную тревогу из-за атаки ударных беспилотников. Во Львове, Кривом Роге и Одессе произошли взрывы, работу ПВО слышали и в Хмельницкой области. Около полуночи российские военные также наносили удары по Харькову.
Воздушные силы ВСУ утром заявили, что Украину атаковали 30 дронов-камикадзе типа Shahed-136/131, также была запущена баллистическая ракета «Искандер-М».
27 из 30 беспилотников были сбиты.
18 дронов летели в направлении Львовской области, сбить удалось только 15 из них, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий. В результате, по его словам, произошло три попадания в промышленные склады.
«Пожар до сих пор тушат. Хочу подчеркнуть, что это обычные промышленные склады. Ничего военного на них не хранили», — написал губернатор в своем телеграм-канале.
Мэр Львова Андрей Садовой позже сообщил, что под завалами нашли погибшего мужчину, который работал на складе. Эту информацию подтвердил Козицкий.
Ранее власти сообщали, что произошло три попадания в промышленные склады во Львове, пострадал находившийся там 26-летний мужчина, еще одна женщина не получила травм.
По словам мэра, уничтожены три складских помещения. «Это склады с окнами, бытовой химией, а также помещения, где хранила гуманитарную помощь благотворительная миссия Caritas-Spes», — уточнил Садовой.
Российские военные не комментировали удар по Львову.
«Шахеды» атаковали город несколькими волнами после четырех часов утра — это была самая продолжительная атака на Львов за все время войны. Дроны заходили с разных сторон города. В шесть часов утра атака кончилась, воздушную тревогу отменили.
Корреспонденты BBC News Украина наблюдали пролет дронов-камикадзе над историческим центром Львова, который признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Они видели по меньшей мере два беспилотника типа Shahed-136/131, которые летели на очень небольшой высоте.
Дроны пролетали над центральной площадью Рынок. В разных районах города были слышны взрывы и работа систем ПВО.
Последние атаки на Львов произошли 6 июля, тогда от разрушения жилого дома погибли 10 человек, и 15 августа, когда обошлось без жертв.
Город на западе Украины подвергся нападению дронов в тот момент, когда президент Украины Владимир Зеленский начал визит в США, где будет принимать участие в Генассамблее ООН.