NYT: взрыв на рынке в Константиновке, вероятно, был вызван украинской ракетой, выпущенной из "Бука"

Фото: BBC

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Фото: BBC

Официальный представитель ВСУ сообщил изданию, что спецслужбы страны ведут расследование инцидента, и отказался дать другие комментарии, сославшись на украинские законы.

Авторы расследования NYT отмечают, что у них нет данных о том, как вышло, что украинская ракета, возможно, взорвалась в Константиновке. Однако это может быть связано с тем, что она отклонилась от заданного курса в результате отказа электроники или поврежденного во время запуска оперения. Удар, вероятно, был результатом трагической случайности, сказано в публикации.

Ракета прилетела с северо-запада?

Вскоре после удара основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев (CIT объявлен в России нежелательной организацией, а Левиев — «иноагентом»), проанализировав видео из Константиновки, выложенное президентом Зеленским, сообщил, что ракета могла прилететь с северо-запада, где находятся позиции украинской армии.

Левиев также предположил, что ракета была выпущена украинским самолётом. При этом он подчеркнул, что это было трагической случайностью, а не целенаправленным ударом.

Фото: Reuters

Свои выводы журналисты NYT основывают на таких утверждениях: