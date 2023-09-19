За 440 000 евро в Межапарке продан дом художницы Джеммы Скулме

Как отмечает издание, несколько месяцев дом выглядел заброшенным - уже давно там никого не видели, а трава во дворе выросла по щиколотку.

Ранее сын Джеммы Скулме художник Юрис Димитерс признавался, что наследники не могут себе позволить содержать такой дом.

В свое время предлагалось открыть в нем музей, но идея так и не воплотилась в жизнь.

Изначально цена дома составляла 1 300 000 евро, затем она была снижена до 550 тысяч евро. В итоге дом был продан за 440 000 евро.

Как сообщалось, Джемма Скулме ушла из жизни в ноябре 2019 года.

В Земельной книге можно найти информацию о том, что после смерти художницы, в 2020 году, владельцем дома стал ее внук Артур - недвижимость перешла в его собственность через договор дарения от отца - Юриса Димитерса. В свою очередь, 7 марта этого года дом был передан в собственность жены внука - Ксении Димитере. Уже спустя 10 дней дом был продан.

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