В среду будет ветреная и пасмурная погода

Во вторник вечером, 19 сентября, на морском побережье усилится юго-западный ветер, а в среду ночью и утром его скорость в порывах составит 17-22 метра в секунду, прогнозируют синоптики.
На большей части территории страны юго-западный ветер в среду утром и днем будет дуть порывами до 9-14 метров в секунду.
Начиная с Курземе усилится облачность, во многих регионах ожидается небольшой дождь.
Минимальная температура воздуха ночью составит +10...+15 градусов, на побережье - до +17 градусов. Днем воздух прогреется до +16...+20 градусов.
В Риге ночью и утром ожидается небольшая облачность, днем будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Порывы южного, юго-западного ветра составят 12 метров в секунду, температура воздуха ночью - до +13 градусов, днем - до +17...+18 градусов.
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