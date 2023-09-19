В среду будет ветреная и пасмурная погода

На большей части территории страны юго-западный ветер в среду утром и днем будет дуть порывами до 9-14 метров в секунду.

Начиная с Курземе усилится облачность, во многих регионах ожидается небольшой дождь.

Минимальная температура воздуха ночью составит +10...+15 градусов, на побережье - до +17 градусов. Днем воздух прогреется до +16...+20 градусов.

В Риге ночью и утром ожидается небольшая облачность, днем будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Порывы южного, юго-западного ветра составят 12 метров в секунду, температура воздуха ночью - до +13 градусов, днем - до +17...+18 градусов.