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Семейные фото, поездки, концерты: чем в соцсетях делится новый премьер-министр Силиня?

rus.tvnet.lv
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Фото: instagram/evika_silina, LETA

В пятницу, 15 сентября, на внеочередном заседании Сейм выразил доверие новому кабинету министров, который возглавит премьер-министр Эвика Силиня. Снимки с семьей, путешествий и мероприятий - вот чем делится новый премьер-министр в социальных сетях!

Как сообщалось, в пятницу, 15 сентября, состоялось заседание Сейма, на котором было утверждено новое правительство во главе с Эвикой Силиней ("Новое Единство").

У правящей коалиции в Сейме 52 голоса, но ее поддерживает независимый депутат Олег Буров - руководитель партии "Честь служить Риге", которая договорилась о сотрудничестве с СЗК.

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