Семейные фото, поездки, концерты: чем в соцсетях делится новый премьер-министр Силиня?

В пятницу, 15 сентября, на внеочередном заседании Сейм выразил доверие новому кабинету министров, который возглавит премьер-министр Эвика Силиня. Снимки с семьей, путешествий и мероприятий - вот чем делится новый премьер-министр в социальных сетях!