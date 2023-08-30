Гардероб кандидата в премьер-министры уже обсуждался как в соцсетях, так и в публикациях СМИ. Правда, история была больше об одном платье, которое пришлось не всем по душе. Однако многим кажется, что Эвика - яркая личность, что отражается и в ее гардеробе. Egoiste предлагает посмотреть на наряды и аксессуары политика.
Фото ⟩ Обзор гардероба Эвики Силини: яркий, смелый и элегантный
Эвика Силиня - любительница одежды в так называемом стиле кимоно. Среди ее нарядов есть цельные платья, так и юбочные костюмы.
Глядя на наряды Эвики, ясно одно, один из ее любимых цветов - сочный зеленый или изумрудный. Зеленый цвет доминирует в костюмах, выбранных кандидаткой на пост премьер-министра, а также в ее вечерних нарядах.
Белый цвет в одежде - это всегда смелый выбор, ведь на нем не только выделяется мельчайшее пятно, но и зрительно увеличиваются объемы обладательницы.
Яркие пиджаки - одна из любимых вещей Эвики. Цвета самые разнообразные. Эвика время от времени не боится яркого макияжа - не каждая дама в политике осмелится накрасить губы красным.
Эвика также выбирает шляпы, причем эффектные с широкими полями. Единственный минус - пальто классического кроя будет смотреться в общем образе лучше, чем стеганая зимняя куртка.
Эвика Силиня также не чурается бархата, который прекрасно сочетается с костюмными платьями классического кроя.
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Рамеры сумочек Эвики - разные: от больших до маленьких.
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