Ср, 30.08.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Фото ⟩ Обзор гардероба Эвики Силини: яркий, смелый и элегантный

Egoiste rus.tvnet.lv
,
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments 1
Эвика Силиня
Эвика Силиня Фото: Gatis Rozenfelds/Valsts kanceleja, LETA, TVNET kolāža

Гардероб кандидата в премьер-министры уже обсуждался как в соцсетях, так и в публикациях СМИ. Правда, история была больше об одном платье, которое пришлось не всем по душе. Однако многим кажется, что Эвика - яркая личность, что отражается и в ее гардеробе. Egoiste предлагает посмотреть на наряды и аксессуары политика.

Эвика Силиня - любительница одежды в так называемом стиле кимоно. Среди ее нарядов есть цельные платья, так и юбочные костюмы.

 
 Фото: LETA
 
 Фото: Paula Čurkste/LETA

Глядя на наряды Эвики, ясно одно, один из ее любимых цветов - сочный зеленый или изумрудный. Зеленый цвет доминирует в костюмах, выбранных кандидаткой на пост премьер-министра, а также в ее вечерних нарядах.

 
 Фото: LETA
 
 Фото: LETA
 
 Фото: Gatis Rozenfelds, Valsts kanceleja

Белый цвет в одежде - это всегда смелый выбор, ведь на нем не только выделяется мельчайшее пятно, но и зрительно увеличиваются объемы обладательницы.

 
 Фото: Gatis Rozenfelds, Valsts kanceleja
 
 Фото: LETA

Яркие пиджаки - одна из любимых вещей Эвики. Цвета самые разнообразные. Эвика время от времени не боится яркого макияжа - не каждая дама в политике осмелится накрасить губы красным.

 
 Фото: LETA
 
 Фото: LETA
 
 Фото: Paula Čurkste/LETA

Эвика также выбирает шляпы, причем эффектные с широкими полями. Единственный минус - пальто классического кроя будет смотреться в общем образе лучше, чем стеганая зимняя куртка.

 
 Фото: Paula Čurkste/LETA

Эвика Силиня также не чурается бархата, который прекрасно сочетается с костюмными платьями классического кроя.

 
 Фото: LETA

Жемчуг на шее - аксессуар каждой уверенной в себе женщины!

 
 Фото: Zane Bitere / LETA
 
 Фото: Edijs Pālens/LETA

Рамеры сумочек Эвики - разные: от больших до маленьких. 

 
 Фото: Zane Bitere/LETA

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments 1

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх