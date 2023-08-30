Фото ⟩ Обзор гардероба Эвики Силини: яркий, смелый и элегантный

Эвика Силиня - любительница одежды в так называемом стиле кимоно. Среди ее нарядов есть цельные платья, так и юбочные костюмы.

Фото: LETA

Фото: Paula Čurkste/LETA

Глядя на наряды Эвики, ясно одно, один из ее любимых цветов - сочный зеленый или изумрудный. Зеленый цвет доминирует в костюмах, выбранных кандидаткой на пост премьер-министра, а также в ее вечерних нарядах.

Фото: LETA

Фото: LETA

Фото: Gatis Rozenfelds, Valsts kanceleja

Белый цвет в одежде - это всегда смелый выбор, ведь на нем не только выделяется мельчайшее пятно, но и зрительно увеличиваются объемы обладательницы.

Фото: Gatis Rozenfelds, Valsts kanceleja

Фото: LETA

Яркие пиджаки - одна из любимых вещей Эвики. Цвета самые разнообразные. Эвика время от времени не боится яркого макияжа - не каждая дама в политике осмелится накрасить губы красным.

Фото: LETA

Фото: LETA

Фото: Paula Čurkste/LETA

Эвика также выбирает шляпы, причем эффектные с широкими полями. Единственный минус - пальто классического кроя будет смотреться в общем образе лучше, чем стеганая зимняя куртка.

Фото: Paula Čurkste/LETA

Эвика Силиня также не чурается бархата, который прекрасно сочетается с костюмными платьями классического кроя.

Фото: LETA

Жемчуг на шее - аксессуар каждой уверенной в себе женщины!

Фото: Zane Bitere / LETA

Фото: Edijs Pālens/LETA