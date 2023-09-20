Эдгар Ринкевич рассказал, как отпразднует свое 50-летие

Ринкевич уже 12 лет почти все свои дни рождения празднует в США, и этот год не станет исключением.

"С 16 сентября по 23 сентября буду в Америке. Приму участие в открытии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и конференции Spotlight Latvia, организованной Латвийско-американской торговой палатой в Бостоне", - рассказал президент Латвии о рабочей поездке в свой день рождения.

Хотя Ринкевич не является самым молодым президентом в истории Латвии, так как его обогнал Раймонд Вейонис, ставший президентом в 48 лет, нынешний президент отмечает, что его преимущество - это его энергия, пишет журнал.

Поднимая тост во время торжества, президент желает не только себе, но и всем: "Не бойтесь, рискуйте и у вас все получится!"