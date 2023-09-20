Профсоюз медиков на шаг ближе к протестам

Пока неизвестно, какие акции проведут медики - забастовку, шествие или пикеты, так как план действий еще согласовывается членами Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода.

Профсоюз отмечает, что министерство не выполнило требование о повышении зарплат врачей с сентября на 4,5%, а также о повышении зарплат работающему в медицинских учреждениях персоналу на 70 евро. По расчетам профсоюза, на эти цели необходимо 7,7 млн евро.

"Позиция министерства была категорически отрицательной, что непонятно и, на наш взгляд, непрофессионально и безответственно. Поэтому мы приняли решение о дальнейших действиях", - сказал руководитель профсоюза Валдис Керис.

Еще одной причиной создания забастовочного комитета является обеспокоенность объемами финансирования медицины в госбюджете на следующий год. По мнению профсоюза, пункт декларации правительства, предусматривающий финансирование здравоохранения на нынешнем уровне, говорит о том, что медицина вновь останется на голодном пайке.