Армяне Карабаха готовы сложить оружие после суток военных действий. Что дальше?

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен призвали Баку немедленно прекратить огонь.

Власти Евросоюза осудили эскалацию в Нагорном Карабахе.

Действия Азербайджана поддержала Турция.

«Как все сейчас признают, Карабах является азербайджанской территорией. Навязывание какого-либо другого статуса никогда не будет принято. Мы поддерживаем шаги Азербайджана по сохранению своей территориальной целостности», — заявил накануне президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган.

Беспорядки в Ереване, паника в Степанакерте

Фото: AFP

Между тем в Ереване тысячи человек требуют от своего правительства решительных действий по защите карабахских армян.

Некоторые не уходят с улиц уже сутки. У здания правительства произошли столкновения с полицией, есть пострадавшие.

Глава Армении Никол Пашинян назвал действия Баку этническими чистками, но, по мнению многих армян, армянские власти не предпринимают ничего, чтобы это остановить.

Протестующие называют его предателем и требуют его отставки.

Армянские власти Нагорного Карабаха, базирующиеся в Степанакерте, в среду - еще до принятия решения о разоружении - призвали свое население не бежать от военной агрессии Азербайджана.

«В настоящий момент это не нужно, просто следуйте правилам безопасности и укрывайтесь в подвалах и бомбоубежищах», - говорится в заявлении мэра Степанакерта.

По словам очевидцев, в городе царила паника.

История конфликта

Последние несколько лет армянские районы Нагорного Карабаха живут по сути в блокаде.

Ситуация начала ухудшаться после того, как в декабре 2022 года азербайджанские активисты заблокировали Лачинскую дорогу – единственный транспортный маршрут, соединяющий Карабах и Армению.

Весной прошлого года азербайджанская сторона установила там официальный КПП, после чего ситуация в регионе стала катастрофической.

Жители Нагорного Карабаха публиковали видео с абсолютно пустыми полками магазинов.

В целом Карабахский конфликт продолжается с 1988 года.

Помимо различных партизанских столкновений регион пережил два горячих этапа – Первую Карабахскую войну (1992-94) и Вторую Карабахскую войну (2020).