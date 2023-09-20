Иностранцы в ВСУ: Мы решили быть здесь, а украинцы - обязаны

Пока "Хоббит" не видит для себя другого будущего, кроме военной службы. Его не интересует, чем его соратники занимались раньше. "Что бы вы ни делали в прошлом, это не имеет значения, если вы приезжаете сюда и воюете с россиянами, - уверяет "Хоббит". - Единственное, что имеет значение, это то, насколько хорошо вы работали вчера". Сам он прячет лицо за балаклавой и просит не указывать его имя.

"Единственное, в чем я действительно хорош"

Австралиец Кайлеб Лист говорит о своем прошлом откровенно, но без энтузиазма. "Я был простым сельским пожарным", - улыбается парень. После начала полномасштабной войны он приехал в Украину. "Я хотел испытать себя, понять, где предел возможного, - говорит он. - И я это сделал. И сейчас я просто продолжаю этим заниматься, потому что это единственное, в чем я действительно хорош. Я действительно не слишком вникаю в политику".

Кайлеб - командир группы огневой поддержки, в его подчинении 14 человек. "Мы используем крупнокалиберные пулеметы и гранатометы. Наша задача - подавить врага и поддержать пехотинцев. Это большая ответственность, это то, что мы должны делать", - говорит боец. Он восторженно рассказывает о своем пулемете - трофейном, с российской отметкой Z и надписью на украинском "Свинья". Говорит, что научился пользоваться советской техникой и в целом доволен ею.