PVD: Блюда, заказанные в Bolt и Wolt, иногда готовят на "теневых кухнях"

Еда, заказанная через мобильные приложения Bolt Food и Wolt, иногда готовится не только в условиях, не соответствующих санитарным нормам, но даже на так называемых "теневых кухнях". Это помещения, в официальную функцию которых не входит приготовление пищи, поэтому без согласования это делать запрещено, таков вердикт программы 360TV ZIŅneši и Продовольственно-ветеринарной службы (PVD).
Tarakānu iznīdēšanas operācija Bolt kurjeru miteklī. Padomājiet, pirms nākamreiz sūtiet ēdienu! @boltapp @pvd_gov_lv šajā pašā miteklī tiek gatavoti rīsi lielos katlos un kaut kur tiek vesti tālāk! labu apetīti! pic.twitter.com/SZlsMWP0an— Krauklis (@krauklii) September 10, 2023
Недавно инспекторы PVD обнаружили ряд нарушений по адресу на улице Чака. На помещение официально было оформлено только одно разрешение на использование - как место торговли, магазин. На самом деле там была коммерческая кухня, где готовилась еда. Курьеры компаний Wolt и Bolt Food доставляли ее клиентам. PVD называет это "теневыми кухнями", поскольку разрешения на деятельность по приготовлению пищи у них нет.
"Это были помещения для приготовления теста и выпечки пиццы", - рассказывает инспектор Алина Берзиня.
Инспекторы в присутствии журналистов пришли к заключению, что предприятие в помещениях на улице Чака больше не работает. Опознавательные наклейки Bolt Food и Wolt также были сорваны с двери на следующий день после съемок сюжета.
PVD с сожалением приходится констатировать, что "поймать" каждую новую "теневую кухню" очень сложно. Большинство проверочных рейдов проводится по сообщениям жителей.
"Часто бывает, что после поимки проворные работники переезжают в другие помещения и действуют под другим названием", - говорит представитель PVD Интарс Саушс.
Опрошенный велокурьер также рассказывает, что однажды его смутило место, где готовилась еда и ее нужно было забрать, - многоквартирный дом. Пакет с едой, предназначенной для клиента, повесили на дверь квартиры.
Гораздо больше курьера беспокоит антисанитария, наблюдаемая в некоторых компаниях быстрого питания, официально зарегистрированных в PVD: "Клиенты, заказывающие еду через приложения, даже не могут себе представить, в каких условиях на самом деле готовятся их желанные блюда.
Еду, которую я доставляю клиентам, я зачастую не стал бы есть".
В частности, курьер говорит о местах приготовления кебабов.
Инспекторы PVD регулярно выезжают с проверками в различные заведения быстрого питания в Риге и часто обнаруживают несоответствия, например, антисанитарные и не подходящие для приготовления пищи условия.
Исполняющая обязанности руководителя Wolt в Балтии Манта Ломсаргис отмечает: "Компания Wolt сотрудничает только с теми ресторанами, которые соответствуют всем требованиям законодательства и государства и которым выданы соответствующие разрешения (лицензии). Все необходимые документы и разрешения мы проверяем еще до заключения договора о сотрудничестве. Если клиент Wolt, получив заказ, считает, что он поставлен не в надлежащем качестве, призываем (как это было и раньше) связаться с центром обслуживания клиентов Wolt".
Администрация Bolt Food также утверждает, что блюда клиентам доставляют добросовестно: "Рестораны и кафе, которые являются нашими партнерами по сотрудничеству, отвечают за гигиенические требования на кухне. Если у нас возникают обоснованные подозрения или мы получаем какую-то жалобу от клиента, мы, конечно, связываемся с партнером по сотрудничеству и выясняем обстоятельства.
Аналогичным образом, прежде чем курьер-партнер начнет оказывать услуги по доставке с помощью нашей платформы, его знакомят с гигиеническими требованиями и правилами".
Однако комментарии Bolt Food и Wolt не всегда соответствуют реальной ситуации. Курьер, с которым поговорили журналисты, посоветовал сотрудникам PVD сходить на проверку в одно место приготовления блюд на улице Матиса. Это популярное место, откуда курьеры доставляют клиентам еду. Инспекторы PVD отправились на проверку и действительно вскрыли нарушения.
"Констатировали различные нарушения гигиенических требований в обустройстве помещений и чистоте инвентаря. По факту выявленного начат процесс об административных правонарушениях", - говорит передаче Раймонд Тукишс, руководитель Рижского городского управления PVD.
По данным регистра предприятий PVD в Риге, Bolt Food обслуживает 341 предприятие, Wolt - 366 предприятий.
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