PVD: Блюда, заказанные в Bolt и Wolt, иногда готовят на "теневых кухнях"

"Часто бывает, что после поимки проворные работники переезжают в другие помещения и действуют под другим названием", - говорит представитель PVD Интарс Саушс.

Опрошенный велокурьер также рассказывает, что однажды его смутило место, где готовилась еда и ее нужно было забрать, - многоквартирный дом. Пакет с едой, предназначенной для клиента, повесили на дверь квартиры.

Гораздо больше курьера беспокоит антисанитария, наблюдаемая в некоторых компаниях быстрого питания, официально зарегистрированных в PVD: "Клиенты, заказывающие еду через приложения, даже не могут себе представить, в каких условиях на самом деле готовятся их желанные блюда.

Еду, которую я доставляю клиентам, я зачастую не стал бы есть".

В частности, курьер говорит о местах приготовления кебабов.

​Инспекторы PVD регулярно выезжают с проверками в различные заведения быстрого питания в Риге и часто обнаруживают несоответствия, например, антисанитарные и не подходящие для приготовления пищи условия.

Исполняющая обязанности руководителя Wolt в Балтии Манта Ломсаргис отмечает: "Компания Wolt сотрудничает только с теми ресторанами, которые соответствуют всем требованиям законодательства и государства и которым выданы соответствующие разрешения (лицензии). Все необходимые документы и разрешения мы проверяем еще до заключения договора о сотрудничестве. Если клиент Wolt, получив заказ, считает, что он поставлен не в надлежащем качестве, призываем (как это было и раньше) связаться с центром обслуживания клиентов Wolt".