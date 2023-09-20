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PVD: Блюда, заказанные в Bolt и Wolt, иногда готовят на "теневых кухнях"

rus.tvnet.lv
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Фото: скриншот

Еда, заказанная через мобильные приложения Bolt Food и Wolt, иногда готовится не только в условиях, не соответствующих санитарным нормам, но даже на так называемых "теневых кухнях". Это помещения, в официальную функцию которых не входит приготовление пищи, поэтому без согласования это делать запрещено, таков вердикт программы 360TV ZIŅneši и Продовольственно-ветеринарной службы (PVD).

Недавно инспекторы PVD обнаружили ряд нарушений по адресу на улице Чака. На помещение официально было оформлено только одно разрешение на использование - как место торговли, магазин. На самом деле там была коммерческая кухня, где готовилась еда. Курьеры компаний Wolt и Bolt Food доставляли ее клиентам. PVD называет это "теневыми кухнями", поскольку разрешения на деятельность по приготовлению пищи у них нет.

"Это были помещения для приготовления теста и выпечки пиццы", - рассказывает инспектор Алина Берзиня.

Инспекторы в присутствии журналистов пришли к заключению, что предприятие в помещениях на улице Чака больше не работает. Опознавательные наклейки Bolt Food и Wolt также были сорваны с двери на следующий день после съемок сюжета.

PVD с сожалением приходится констатировать, что "поймать" каждую новую "теневую кухню" очень сложно. Большинство проверочных рейдов проводится по сообщениям жителей.

"Часто бывает, что после поимки проворные работники переезжают в другие помещения и действуют под другим названием", - говорит представитель PVD Интарс Саушс.

Опрошенный велокурьер также рассказывает, что однажды его смутило место, где готовилась еда и ее нужно было забрать, - многоквартирный дом. Пакет с едой, предназначенной для клиента, повесили на дверь квартиры.

Гораздо больше курьера беспокоит антисанитария, наблюдаемая в некоторых компаниях быстрого питания, официально зарегистрированных в PVD: "Клиенты, заказывающие еду через приложения, даже не могут себе представить, в каких условиях на самом деле готовятся их желанные блюда.

Еду, которую я доставляю клиентам, я зачастую не стал бы есть".

В частности, курьер говорит о местах приготовления кебабов. 

​Инспекторы PVD регулярно выезжают с проверками в различные заведения быстрого питания в Риге и часто обнаруживают несоответствия, например, антисанитарные и не подходящие для приготовления пищи условия.

Исполняющая обязанности руководителя Wolt в Балтии Манта Ломсаргис отмечает: "Компания Wolt сотрудничает только с теми ресторанами, которые соответствуют всем требованиям законодательства и государства и которым выданы соответствующие разрешения (лицензии). Все необходимые документы и разрешения мы проверяем еще до заключения договора о сотрудничестве. Если клиент Wolt, получив заказ, считает, что он поставлен не в надлежащем качестве, призываем (как это было и раньше) связаться с центром обслуживания клиентов Wolt".

Администрация Bolt Food также утверждает, что блюда клиентам доставляют добросовестно: "Рестораны и кафе, которые являются нашими партнерами по сотрудничеству, отвечают за гигиенические требования на кухне. Если у нас возникают обоснованные подозрения или мы получаем какую-то жалобу от клиента, мы, конечно, связываемся с партнером по сотрудничеству и выясняем обстоятельства.

Аналогичным образом, прежде чем курьер-партнер начнет оказывать услуги по доставке с помощью нашей платформы, его знакомят с гигиеническими требованиями и правилами".

Однако комментарии Bolt Food и Wolt не всегда соответствуют реальной ситуации. Курьер, с которым поговорили журналисты, посоветовал сотрудникам PVD сходить на проверку в одно место приготовления блюд на улице Матиса. Это популярное место, откуда курьеры доставляют клиентам еду. Инспекторы PVD отправились на проверку и действительно вскрыли нарушения. 

"Констатировали различные нарушения гигиенических требований в обустройстве помещений и чистоте инвентаря. По факту выявленного начат процесс об административных правонарушениях", - говорит передаче Раймонд Тукишс, руководитель Рижского городского управления PVD.

По данным регистра предприятий PVD в Риге, Bolt Food обслуживает 341 предприятие, Wolt - 366 предприятий.

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