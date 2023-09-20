Эстония прислала подразделение ESTPOL8 на границу Латвии и Беларуси

На латвийско-белорусской границе возросло число незаконных пересечений границы и попыток пересечения, в связи с чем пограничная охрана Латвии обратилась к Департаменту полиции и погранохраны Эстонии с просьбой о помощи.

"Латвийско-белорусская граница - граница НАТО и внешняя граница ЕС, так что это и наша граница. Поэтому оказание помощи нашим южным соседям увеличивает также внутреннюю безопасность Эстонии. Попытки миграционной атаки на границах наших южных соседей показывают, насколько важно для нас сейчас готовиться к кризису, так как аналогичные атаки в какой-то момент могут быть направлены и на нас. Работа в другой стране и в международной среде позволит нашим сотрудникам получить очень хороший опыт и повысит готовность Департамента полиции и погранохраны действовать в подобной ситуации", - заявил руководитель отдела пограничной охраны.