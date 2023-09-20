Фото, видео ⟩ Приостановлена работа погранперехода Силене

Принимая во внимание давление нелегальной иммиграции, реализуемое Беларусью, правительство приняло решение во вторник, 19 сентября, приостановить работу погранперехода Силене. Согласно сообщению командующего Национальными вооруженными силами (NBS) генерал-лейтенанта Леонида Калниньша в микроблоге X, в настоящее время предпринимаются необходимые действия для прекращения работы пункта пограничного контроля.
"Совместно с Госпогранохраной мы предпринимаем необходимые шаги, чтобы остановить работу пограничного пункта Силене", - написал Калниньш в соцсети X.
Галерея: Приостановлена работа погранперехода Силене
Министерство внутренних дел заявило, что за короткий период времени давление нелегальной иммиграции возросло в три раза.
Видео: Приостановлена работа погранперехода Силене
Чтобы предоставить лицам возможность как въехать, так и подать заявление о предоставлении убежища в кратчайшие сроки, будет закрыт только пункт пересечения границы Силене.
Чтобы не оказывать существенного влияния на грузовые перевозки, а также на cрочные поездки, связанные с непрерывной работой, гуманитарными причинами, форс-мажорными обстоятельствами, пункт пересечения границы в Патерниеки продолжит работать.
В среднем в день через Силене въезжает 625 человек, а выезжает - 605, въезжает 87 грузовых транспортных средств, выезжает - 85.
Закрытие КПП Силене будет способствовать перераспределению ресурсов в пользу зеленой границы.
"В то же время считается, что с уменьшением количества лиц, пересекающих латвийско-белорусскую границу, снижаются и соответствующие риски. Следует отметить, что открытая поддержка Беларусью войны против Украины рассматривается как дополнительный фактор риска и возможная мотивация для продолжения усилий Беларуси по дестабилизации ситуации на границе с Латвией", - говорится в аннотации к проекту решения.
В настоящее время на границе действуют два пункта пропуска на автомобильных дорогах и один - на железной дороге. Три пункта пропуска закрыты в связи с агрессивными действиями Беларуси по отправке иммигрантов в Латвию.
Министр внутренних дел Рихардс Козловскис (НЕ) после заседания правительства сообщил журналистам, что с приостановкой работы погранперехода Силене будут доступны около 50 пограничников, которых можно будет направить на охрану зеленой границы.
В связи с давлением нелегальной иммиграции с 11 августа по 10 февраля 2024 года на ряде административных территорий на границе с Беларусью действует усиленный режим работы системы охраны границы, пришедший на смену чрезвычайному положению, установленному правительство в августе 2021 года.
Принимая во внимание быстро растущую гибридную угрозу на латвийско-белорусской границе, Госпогранслужба мобилизовала дополнительных дежурных пограничников для усиления охраны внешней границы. Пограничник также запросил дополнительную поддержку у Национальных вооруженных сил и Государственной полиции.
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