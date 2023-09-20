Фото, видео ⟩ Приостановлена работа погранперехода Силене

"Совместно с Госпогранохраной мы предпринимаем необходимые шаги, чтобы остановить работу пограничного пункта Силене", - написал Калниньш в соцсети X.

Галерея: Приостановлена работа погранперехода Силене

Министерство внутренних дел заявило, что за короткий период времени давление нелегальной иммиграции возросло в три раза.

Видео: Приостановлена работа погранперехода Силене

Чтобы предоставить лицам возможность как въехать, так и подать заявление о предоставлении убежища в кратчайшие сроки, будет закрыт только пункт пересечения границы Силене.

Чтобы не оказывать существенного влияния на грузовые перевозки, а также на cрочные поездки, связанные с непрерывной работой, гуманитарными причинами, форс-мажорными обстоятельствами, пункт пересечения границы в Патерниеки продолжит работать.

В среднем в день через Силене въезжает 625 человек, а выезжает - 605, въезжает 87 грузовых транспортных средств, выезжает - 85.

Закрытие КПП Силене будет способствовать перераспределению ресурсов в пользу зеленой границы.