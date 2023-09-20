В России временно задержали автобус Ecolines из Москвы в Ригу; компания комментирует

Автобус остановили на границе Московской и Тверской областей. Пассажиров высадили на заправке, а автобус, по словам очевидцев, временно конфисковали.

Поздним вечером растерянные пассажиры пытались найти место для ночлега. Другие искали такси, чтобы продолжить путь.

Российские инспекторы проверили документы водителя Ecolines и обнаружили, что у него нет оригинала лицензии на перевозку пассажиров и оригинала страховки. Имеются только копии этих документов.

Председатель правления Ecolines Андрис Подгорный пояснил Apollo.lv, что приостановка автобусов Транспортной инспекцией - дело обычное, но возникает вопрос о "реакции" инспекции.

"Их последующие действия были, возможно, чрезмерными. Вот в чем проблема. Они могут остановить автобус и попросить заполнить документы через некоторое время, потому что мы регулярно ездим - это было бы другое дело.

Но в данной ситуации они остановили автобус и держали его до тех пор, пока мы [Ecolines] не привезли оригиналы документов".

Можно было также подать документы в электронном виде. Они могли попросить сделать это на несколько дней позже. Почему они так поступили? Мне трудно сказать... Они этого не объясняют", - сказал порталу Apollo.lv представитель Ecolines.

Подгорный заявил, что автобус смог вернуться в Ригу. Автобус был конфискован инспекцией примерно на 15 часов, пока оригинал документа не был привезен из Риги.

Представитель Ecolines также добавил, что пассажиры автобуса, попавшего в инцидент, могут претендовать на компенсацию.

Подгорный утверждает, что большинство пассажиров этого маршрута - граждане Украины, которые едут из Украины через Россию в Ригу.