В четверг потеплеет до +25

По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается, ветер - от слабого до умеренного, южного и юго-восточного направления.

Температура воздуха поднимется до +20...+25 градусов.

В Риге ожидается прояснение, будет дуть слабый и умеренный южный, юго-восточный ветер, столбики термометров днем достигнут отметки +23 градуса.

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