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В четверг потеплеет до +25

rus.tvnet.lv/LETA
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Осень. Иллюстративное фото
Осень. Иллюстративное фото Фото: dpa/scanpix

В четверг, 21 сентября, на большей части территории страны будет солнечно, более густая облачность сохранится в северо-восточных краях.

По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается, ветер - от слабого до умеренного, южного и юго-восточного направления.

Температура воздуха поднимется до +20...+25 градусов.

В Риге ожидается прояснение, будет дуть слабый и умеренный южный, юго-восточный ветер, столбики термометров днем достигнут отметки +23 градуса.

Галерея: Теплая погода

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