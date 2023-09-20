В четверг потеплеет до +25

В четверг, 21 сентября, на большей части территории страны будет солнечно, более густая облачность сохранится в северо-восточных краях.
По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается, ветер - от слабого до умеренного, южного и юго-восточного направления.
Температура воздуха поднимется до +20...+25 градусов.
В Риге ожидается прояснение, будет дуть слабый и умеренный южный, юго-восточный ветер, столбики термометров днем достигнут отметки +23 градуса.
Галерея: Теплая погода
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