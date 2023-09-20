Фото ⟩ В России разбился десятый с начала года боевой самолет

Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВС РФ разбился во время тренировочного полета в Воронежской области в среду, 20 сентября, сообщили в Минобороны России.
Как говорится в сообщении ведомства, экипаж самолета из двух человек успешно катапультировался. Позже пилотов доставили обратно на базовый аэродром.
По предварительной информации, причина аварии - технические неполадки.
Как сообщает Telegram-канал 112, у самолета возникли проблемы с шасси.
Ouch https://t.co/ndu9D7Tmpu pic.twitter.com/GhJlTWb5p3— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 20, 2023
Это уже десятый военный самолет, потерпевший крушение на территории России с начала года, пишет независимое российское издание The Moscow Times.
Бомбардировщик Су-24 разбился в Волгоградской области неделю назад.
12 августа в Калининградской области разбился истребитель Су-30. В июле на Камчатке разбился истребитель МиГ-31, а в Азовском море упал штурмовик Су-25.
24 июня во время мятежа ЧВК "Вагнер" был сбит самолет Ил-22 М.
В мае в Брянской области разбились истребители Су-34 и Су-35.
В апреле в Мурманской области разбился МиГ-31, а в феврале в Белгородской области разбился Су-25.
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