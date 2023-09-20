Фото ⟩ В России разбился десятый с начала года боевой самолет

Как говорится в сообщении ведомства, экипаж самолета из двух человек успешно катапультировался. Позже пилотов доставили обратно на базовый аэродром.

По предварительной информации, причина аварии - технические неполадки.

Как сообщает Telegram-канал 112, у самолета возникли проблемы с шасси.

Это уже десятый военный самолет, потерпевший крушение на территории России с начала года, пишет независимое российское издание The Moscow Times.

Бомбардировщик Су-24 разбился в Волгоградской области неделю назад.

12 августа в Калининградской области разбился истребитель Су-30. В июле на Камчатке разбился истребитель МиГ-31, а в Азовском море упал штурмовик Су-25.

24 июня во время мятежа ЧВК "Вагнер" был сбит самолет Ил-22 М.

В мае в Брянской области разбились истребители Су-34 и Су-35.

В апреле в Мурманской области разбился МиГ-31, а в феврале в Белгородской области разбился Су-25.