Норвегия тоже запретит въезд автомобилей с российскими номерами

"Как и Финляндия, Норвегия введет ограничения на ввоз и использование в стране автомобилей с российской регистрацией. Сейчас мы изучаем, как это будет сделано, и в ближайшее время представим эффективные меры", – заявил госсекретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон, которого цитирует норвежское издание NRK.

Латвия, Литва, Эстония, Польша и Финляндия уже запретили въезд автомобилям с российскими номерами. Вильнюс установил исключение для автомобилей, следующих транзитом в Калининград или из него.

8 сентября Европейская комиссия опубликовала разъяснения по импорту и ввозу товаров из России. В них говорится, что под запрет попадают частные автомобили и личные вещи. Позже Еврокомиссия заявила, что этот список носит рекомендательный характер и что страны ЕС должны сами решать, вводить запреты или нет.