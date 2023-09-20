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Видео ⟩ СМИ: Кадыров заявил, что болеет не он, а его дядя

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Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров Фото: Ekrānuzņēmums no video/Sprinter/"X"

Лидер Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своей болезни в своем Telegram-канале, заявив, что в больнице лишь навещал родственника, сообщает российское СМИ The Insider.

В Telegram-канале сказано, что глава Чечни в действительности недавно посещал Центральную клиническую больницу в Москве. Утверждается, что Рамзан Кадыров приезжал туда, чтобы навестить своего дядю Магомеда Кадырова.

"В ходе моей рабочей командировки в Москву при первой же возможности я посетил ЦКБ, в которой застал его в добром расположении духа. Даже на больничной койке он держится молодцом и не упускает возможности отдавать распоряжения членам нашей большой семьи", - сказано в сообщении в Telegram-канале Кадырова.

Чеченский лидер высоко оценил профессионализм врачей Московской центральной больницы и заявил, что благодаря им его дядя победит болезнь.

В конце поста Кадыров коснулся слухов о своем здоровье и заявил, что он "здоров и здоров".

"Хвала Всевышнему, я жив и здоров и совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подыматься шумиха? Хотя в этом и есть свой плюс - теперь аудитория знает, какие СМИ и какие персоны откровенно лгут своим читателям", - написал Кадыров.

Слухи о здоровье Кадырова циркулируют уже давно. В пятницу, 15 сентября, представитель Главного разведывательного управления Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил в пятницу, что Кадыров находится в тяжелом состоянии.

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