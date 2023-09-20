Украина утверждает, что нанесла удар по командному пункту российского флота

"Утром 20 сентября ВСУ нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота оккупантов возле [села] Верхнесадового недалеко от временно оккупированного Севастополя", - сказано в сообщении.

В свою очередь, назначенный Россией глава Севастополя Михаил Развожаев днем в среду объявил, что российская ПВО отразила ракетную атаку на Севастополь.

Украинское информационное агентство УНИАН ранее сообщало, что в среду в Крыму прозвучали взрывы. Местные Telegram-каналы сообщили о задымлении в городе Инкерман.

Подтвердить это сообщение украинских военных с помощью альтернативных источников пока не удалось.

Представитель Главного разведывательного управления Минобороны Украины Андрей Юсов позже подтвердил, что Украина наносила ракетные удары по местам размещения российской военной техники в Крыму.

Уже высказывались предположения, что целью ракетного удара по поселку Верхносадово под Севастополем стал подземный командный пункт Черноморского флота России.

Сделать это могут ракеты Storm Shadow, которыми, скорее всего, и был нанесен удар, сообщает украинское интернет-издание Defense Express.