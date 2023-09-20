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Видео ⟩ Водитель мотороллера возмущен аварией с микроавтобусом

rus.tvnet.lv
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Фото: Mino Surkala/'Shutterstock"

В среду, 20 сентября, в полдень в микрорайоне Атгазене в Риге произошло небольшое, но эмоциональное столкновение. Водитель мотороллера был в недоумении от действий водителя микроавтобуса, сообщает программа Degpunktā.

На данном участке дороге много автомобилей, которые припаркованы на обочине, что ухудшает видимость и увеличивает риск аварий.

"Он ехал здесь, посреди дороги. Я его задел. И все", - рассказывает Федор, водитель микроавтобуса Opel. Он признается, что не заметил мотороллера.

Водитель мотороллера был явно расстроен произошедшим.

"Этот человек, я не знаю, но думаю, что он пил. Еду по своей стороне, справа. Этот мужчина выехал на меня. Я закричал ему: "Тормози, тормози, тормози. Жми на тормоза". Но он не затормозил и врезался в мой мотороллер. Я думаю, он пытался меня убить, я не знаю, что с этим человеком", - говорит водитель мотороллера.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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