Видео ⟩ Водитель мотороллера возмущен аварией с микроавтобусом

"Он ехал здесь, посреди дороги. Я его задел. И все", - рассказывает Федор, водитель микроавтобуса Opel. Он признается, что не заметил мотороллера.

"Этот человек, я не знаю, но думаю, что он пил. Еду по своей стороне, справа. Этот мужчина выехал на меня. Я закричал ему: "Тормози, тормози, тормози. Жми на тормоза". Но он не затормозил и врезался в мой мотороллер. Я думаю, он пытался меня убить, я не знаю, что с этим человеком", - говорит водитель мотороллера.