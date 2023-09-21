Что будет с Нагорным Карабахом после прекращения огня?

Опасность войны Азербайджана с Арменией

"Не было попытки договориться и предложить на тот момент более разумный вариант компромисса с разменом территорий", - добавляет Рубен Еникополов. По его выражению, "была игра ва-банк, которая не сработала". Еникополов называет и еще одну причину - "очень сильное сближение России и Турции", которые по-новому "делят сферы влияния" в регионе.

И Штёбер, и Еникополов видят опасность новой войны в регионе - на этот раз прямого вооруженного конфликта Азербайджана с Арменией с целью для Баку получить коридор в Нахичевань, азербайджанский эксклав между Турцией и Арменией. Сильвия Штёбер трактует высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева в том смысле, что он может на это пойти, хотя она и считает такой сценарий "очень маловероятным".

Сам Алиев отвергал наличие территориальных претензий к Армении. Но если война все-таки вспыхнет, остановить Алиева будет некому, даже Турции сделать это будет сложно, предупреждает немецкий эксперт. Она исходит из того, что в этой ситуации "Алиев выглядит сильнее" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Похоже оценивает ситуацию Заур Шириев, эксперт аналитического центра International Crisis Group. По его словам, "Баку продемонстрировал нежелание менять свои расчеты под давлением внешних игроков - даже со стороны своего союзника Турции".

Россия остается торговым партнером Армении