Инцест и три трупа младенцев в подвале. Польшу потрясла трагедия в маленькой деревне

В Польше тела троих новорожденных были найдены в подвале дома. Следователи продолжают обыскивать местность. Сообщается, что двое детей родились у 20-летней жительницы Польши Паулины и ее 54-летнего отца Петра, а третий ребенок - у Петра и еще одной его дочери. По данным польских СМИ, в настоящее время дело расследует прокуратура.

Деревня Черники (Czerniki) расположена примерно в 50 километрах от Гданьска. В селе проживает около 180 человек, поэтому построек немного.

Эта семья жила в одном из домов. Соседи говорят, что это самый неопрятный дом в округе.

54-летний Петр жил в доме вместе со своими 12 детьми. Его жена умерла 15 лет назад. По версии следствия, несколько лет назад он имел сексуальную связь с дочерью Паулиной, которой на данный момент 20 лет.

Преступление было раскрыто благодаря бдительности коллег Паулины

О преступлении стало известно благодаря зорким глазам коллег, с которыми Паулина работала в одном магазине.

"Люди замечали, что отец постоянно возит ее на работу и обратно, но это не были отношения отца и дочери. Они жили вдвоем", - говорит жительница соседней деревни.

Сотрудники магазина начали подозревать, что Паулина беременна. Она носила свободную одежду и старалась скрыть свой живот.