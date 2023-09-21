Видео ⟩ "Я русский": BMW с надписями на русском языке продолжает ездить по Таллинну

Павел категорически опровергает информацию о том, что полиция потребовала у него снять наклейки. По его словам, ему звонили из полиции, и он сказал, что делать этого не станет. Информацию о том, что после выхода предыдущего материала его вновь останавливала полиция, Павел подтвердил: "Если наклейки до сих пор на машине, значит, просто проверили и уехали", - прокомментировал он.

Также он заявляет, что наклейка "Отдел по борьбе с нацизмом" абсолютно ничего не значит и не выражает никакую его позицию. "Надпись сбоку - это личное, это ник в [видеоигре] Roblox".

При первом общении с журналистами издания Павел был настроен оптимистично и сказал, что подумывает о смене наклейки на что-то "более интересное". Однако на следующий день его стопроцентная уверенность пропала: "На что буду менять надпись, к сожалению, сказать не могу, потому что сразу выйдут какие-нибудь очередные поправки в законе, запрещающие такое писать. Ничего оскорбительного там точно не будет", - заявил он.