Видео ⟩ "Я русский": BMW с надписями на русском языке продолжает ездить по Таллинну

По Таллинну продолжает ездить темно-синий автомобиль BMW E60 с надписями "Я русский" и "Отдел по борьбе с нацизмом", вызвавший недовольство общественности и массу обсуждений в социальных сетях. Многие считают такие наклейки на автомобиле в Эстонии провокацией. Но только не сам водитель, которого зовут Павел. Недавно его вновь останавливала полиция, но, как он утверждает эстонскому порталу Limon.ee, ничего снимать не заставили: "Если наклейки до сих пор на машине, значит, просто проверили", - заявил водитель.
"Не вижу нарушения закона, поэтому буду ездить дальше! Здесь нет никакого выражения и поддержки страны-агрессора, исключительно моя национальность, и я не хочу, чтобы в Эстонии меня дискриминировали по национальному признаку!" - написал Павел под одним из первых видео в соцсети TikTok пять дней назад.
Многие жители Эстонии расценивают такое поведение как серьезную провокацию и считают недопустимым то, что делает водитель авто. "Закон не нарушаешь, но должна же быть моральная грань какая-то", - пишет один из комментаторов под видео Павла в TikTok, на котором виден полицейский патруль после проверки документов.
Вся беседа журналистов издания с водителем прошла довольно скованно, и пообщаться Павел согласился только через TikTok, где он публикует свежие видео, сделанные перед Собором Александра Невского и Замком Тоомпеа в Таллинне. Павел заявляет, что это не провокация: "Просто любительская видеосъемка".
Также мужчина рассказал подписчикам о недавней встрече с полицией на заправочной станции Circle K. "Вот и первая остановочка, стою, пью кофе, подъехала доблестная полиция, проверила документы и уехала работать дальше", - пишет он.
Павел категорически опровергает информацию о том, что полиция потребовала у него снять наклейки. По его словам, ему звонили из полиции, и он сказал, что делать этого не станет. Информацию о том, что после выхода предыдущего материала его вновь останавливала полиция, Павел подтвердил: "Если наклейки до сих пор на машине, значит, просто проверили и уехали", - прокомментировал он.
Также он заявляет, что наклейка "Отдел по борьбе с нацизмом" абсолютно ничего не значит и не выражает никакую его позицию. "Надпись сбоку - это личное, это ник в [видеоигре] Roblox".
При первом общении с журналистами издания Павел был настроен оптимистично и сказал, что подумывает о смене наклейки на что-то "более интересное". Однако на следующий день его стопроцентная уверенность пропала: "На что буду менять надпись, к сожалению, сказать не могу, потому что сразу выйдут какие-нибудь очередные поправки в законе, запрещающие такое писать. Ничего оскорбительного там точно не будет", - заявил он.
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