Советником министра сельского хозяйства станет трижды оштрафованный KNAB Дайнис Каролс

Дайнис Каролс ранее работал председателем Талсинской краевой думы, а в настоящее время является членом правления Крестьянского союза Латвии (LZS). Каролс получил образование техника лесного хозяйства в Огрском лесном техникуме, а в 2009 году окончил бизнес-университет Turība, получив квалификацию помощника юриста.

В 2020 году портал Apollo сообщал, что Каролс, будучи мэром Талси, трижды получал штрафы от KNAB.

В одном случае он, отдав приказ о выплате премии должностному лицу местного самоуправления за выполнение дополнительных обязанностей, не соблюдал Закон об оплате труда должностных лиц и служащих государственных учреждений и учреждений местного самоуправления. За это его оштрафовали на 100 евро.

Во втором случае на заседании думы Каролс, участвуя в принятии решения о заключении договора аренды недвижимости по улице Ругена с обществом частного капитала, не выполнил требования правил сдачи в аренду имущества публичного лица и закона о предотвращении растраты финансовых средств и имущества публичного лица. За это Каролс был оштрафован на 140 евро.

В третьем случае чиновник заключил контракты и подписал договор с обществом капитала, в котором доход получала его родственница. За это его оштрафовали на 80 евро.