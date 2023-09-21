Советником министра сельского хозяйства станет трижды оштрафованный KNAB Дайнис Каролс

Министр сельского хозяйства Арманд Краузе (СЗК) одним из своих советников выбрал члена правления Крестьянского союза Латвии (LZS) Дайниса Каролса, следует из информации, опубликованной министерством.
Дайнис Каролс ранее работал председателем Талсинской краевой думы, а в настоящее время является членом правления Крестьянского союза Латвии (LZS). Каролс получил образование техника лесного хозяйства в Огрском лесном техникуме, а в 2009 году окончил бизнес-университет Turība, получив квалификацию помощника юриста.
В 2020 году портал Apollo сообщал, что Каролс, будучи мэром Талси, трижды получал штрафы от KNAB.
В одном случае он, отдав приказ о выплате премии должностному лицу местного самоуправления за выполнение дополнительных обязанностей, не соблюдал Закон об оплате труда должностных лиц и служащих государственных учреждений и учреждений местного самоуправления. За это его оштрафовали на 100 евро.
Во втором случае на заседании думы Каролс, участвуя в принятии решения о заключении договора аренды недвижимости по улице Ругена с обществом частного капитала, не выполнил требования правил сдачи в аренду имущества публичного лица и закона о предотвращении растраты финансовых средств и имущества публичного лица. За это Каролс был оштрафован на 140 евро.
В третьем случае чиновник заключил контракты и подписал договор с обществом капитала, в котором доход получала его родственница. За это его оштрафовали на 80 евро.
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