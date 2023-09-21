Польша больше не вооружает Украину, заявил премьер Моравецкий

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Польша была одним из самых стойких сторонников Украины и одним из основных поставщиков оружия Киеву. Большая часть оружия, которое США и другие страны отправляют в Украину, доставляется через Польшу.

Страна также приняла около миллиона украинских беженцев, предоставив им различные формы государственной помощи.

Однако отношения между двумя странами обострились из-за запрета Польши на импорт украинского зерна, целью которого является защита польских фермеров.

В среду Моравецкого спросили, продолжит ли Польша поддерживать Киев, несмотря на спор. "Мы больше не поставляем оружие в Украину, потому что теперь вооружаем Польшу более современным оружием", - ответил Моравецкий.

Премьер-министр сообщил, что страна разместила ряд заказов у ​​предприятий оборонной промышленности, в том числе на производство гаубиц Krab и бронемашин Rosomak.

При этом Моравецкий отметил, что Польша не собирается вмешиваться в работу логистического центра недалеко от города Жешув, через который направляется военная помощь Украине.