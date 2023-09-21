Погиб мужчина, случайно съехавший с "моста в никуда". Семья подала в суд на Google за недостоверную карту

"Он не знает местных дорог, поэтому полагался на Google Maps, надеясь, что они благополучно приведут его домой к жене и дочерям", - говорится в заявлении семьи. "Осторожно ведя машину в темноте и под дождем, он трагически следовал устаревшим указаниям Google, которые привели его, как позже узнала семья, к тому, что уже почти десять лет называют "Мостом в никуда"".

Местные жители многократно обращались в Google с просьбой внести изменения в онлайн-карты после обрушения моста в 2013 году.

Представитель Google заявил, что компания рассматривает обвинения.

По данным Charlotte Observer, барьеров, которые обычно блокируют доступ к мосту, не было из-за вандализма.

Семья также подала в суд на три местные компании, утверждая, что они были обязаны построить мост.

"Наши девочки спрашивают, как и почему погиб их папа. Я не могу подобрать слов, которые они могли бы понять, потому что, будучи взрослым человеком, я до сих пор не понимаю, как те, кто отвечал за GPS-указатели и мост, могли действовать таким образом, так мало заботясь о человеческой жизни", - говорится в заявлении жены погибшего Алисии Паксон.

"Наши глубочайшие соболезнования семье Паксон", - заявил AP News представитель Google. "Наша цель - предоставлять точную информацию о маршрутах на Картах, и мы рассматриваем этот иск".