14 часов на штрафной стоянке: пассажирка злополучного рейса Москва - Рига о конфискации автобуса в РФ

"Я уехала, но у меня остались контакты с ребятами в группе, их там было 30 человек, - рассказала Татьяна изданию. - И они на штрафной стоянке находились 14 часов, с шести утра, и только в восемь вечера их освободили. При этом они еще должны были заплатить за свое пребывание в автобусе 30 тысяч рублей (около 290 евро), по тысяче с человека, просто за разрешение там находиться".

По рассказам женщины, автобус тот так и не освободили, и компания Ecolines предоставил другой. В восемь часов вечера наконец удалось выехать, и к часу ночи путешественники добрались на границу. Женщина также рассказала, что лишь немногим пассажирам пришли письмо с извинениями от Exolines и сообщением, что вопрос компенсации будет решен в течение 90 дней. "Мне ничего не пришло. И насколько я знаю, люди писали, звонили и тоже никакого ответа не получили", - рассказывает она.

Председатель правления Ecolines Андрис Подгорный, заявил в передаче Латвийского радио 4 "Подробности", что доставлять оригинал требуемого документа пришлось в центральное управление, хотя "в своем реестре российские надзорные учреждения все видят".

"Если такие акции будут продолжаться, будем думать о целесообразности маршрутов", - сказал представитель Ecolines .

На вопрос передачи, собирается ли компания выплачивать компенсации за понесенные расходы, Подгорный сказал, что Ecolines будет рассматривать все обращения в индивидуальном порядке.