Почти сутки спасатели в Риге тушат горящие лесоматериалы

В среду в 10:00 VUGD получила информацию о том, что на улице Уриекстес горят щепа и лесоматериалы. Прибывшие на место происшествия пожарные-спасатели установили, что очаг возгорания находится между двумя кучами щепы, где были размещены деревянные бревна и опилки.

Общая площадь горения опилок и бревен составила 250 квадратных метров.

С использованием техники объекта на месте происшествия были перегружены бревна, чтобы обеспечить доступ к очагу возгорания. В 12:36 распространение пламени было ограничено.

Всю ночь продолжались и сейчас продолжаются работы по перегрузке бревен и тушению.

За прошедшие сутки в VUGD поступило 38 вызовов: 16 на тушение пожаров, 11 на спасательные работы, 11 вызовов оказались ложными.