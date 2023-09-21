Стороны вежливо помалкивают. Чем чревато слияние вузов?

Также начато присоединение Высшей банковской школы к Латвийскому университету и Латвийской академии спортивной педагогики (LSPA) - к Рижскому университету им. Страдиня (RSU). В целом о том, как это происходит, вовлеченные стороны вежливо помалкивают, а LSPA и RSU не скрывают недовольства.

Проректор по вопросам администрации и развития RSU Том Бауманис в подкомиссии Сейма по высшему образованию, науке и человеческому капиталу отметил, что для оценки ситуации в LSPA при поддержке Министерства образования и науки был проведен внешний аудит LSPA, который вскрыл не одну проблему, например, с доступностью данных и планами финансирования на содержание технической базы.

Прогнозы также свидетельствуют о финансовом дефиците в следующем году, который еще больше вырастет в 2025 году, а низкая плата за обучение только увеличивает убытки вуза. Критерии приема в вуз также следовало бы повысить. Планируется сохранить название LSPA, сформировав отдельное структурное подразделение в составе факультета здоровья и спорта RSU.

Проректор по развитию и науке LSPA Янис Жиденс не скрывает беспокойства по поводу процесса консолидации. Как LSPA сможет реализовать свою научную и академическую автономию, если попадет в подчинение факультета RSU? И то, что RSU планирует перенести центр изучения спортивного здравоохранения, библиотеку, рабочие места академического и административного персонала, а также законсервировать здания, также заставляет опасаться, будет ли такая раздробленность инфраструктуры способствовать улучшенной подготовке будущих специалистов спортивной сферы.

Также возникает вопрос - какой эффект в долгосрочной перспективе вызовут не сделанные инвестиции в спортивную инфраструктуру? Если задуманное RSU будет реализовано, похоже, что после истечения срока аккредитации существующих учебных программ - в течение 5-7 лет - полностью или частично пропадут наработки учреждения, которое более 100-лет занималось высшим образованием в области спорта.