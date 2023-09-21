Кариньш призвал к мирному разрешению ситуации в Нагорном Карабахе

Во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в среду, 20 сентября, Кариньш встретился с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

В беседе с азербайджанским коллегой министр иностранных дел выразил обеспокоенность развитием событий в Нагорном Карабахе и призвал к мирному разрешению ситуации с использованием всех доступных дипломатических и политических инструментов, в том числе подчеркнув важность Евросоюза и США в роли медиаторов в поиске приемлемого для всех сторон решения.

Ранее сообщалось, что Азербайджан во вторник и среду обстрелял территорию Нагорного Карабаха, пока обе стороны не объявили о прекращении огня в среду днем. По соглашению армия непризнанной Нагорно-Карабахской Республики будет расформирована.