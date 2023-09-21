Чт, 21.09.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Кариньш призвал к мирному разрешению ситуации в Нагорном Карабахе

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Кришьянис Кариньш на публичном форуме НАТО в Вильнюсе
Кришьянис Кариньш на публичном форуме НАТО в Вильнюсе Фото: Valsts kanceleja

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш озвучил призыв к мирному разрешению ситуации в Нагорном Карабахе, сообщили в Министерстве иностранных дел.

Во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в среду, 20 сентября, Кариньш встретился с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

В беседе с азербайджанским коллегой министр иностранных дел выразил обеспокоенность развитием событий в Нагорном Карабахе и призвал к мирному разрешению ситуации с использованием всех доступных дипломатических и политических инструментов, в том числе подчеркнув важность Евросоюза и США в роли медиаторов в поиске приемлемого для всех сторон решения.

Ранее сообщалось, что Азербайджан во вторник и среду обстрелял территорию Нагорного Карабаха, пока обе стороны не объявили о прекращении огня в среду днем. По соглашению армия непризнанной Нагорно-Карабахской Республики будет расформирована.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх