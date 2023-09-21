RUS TVNETНовостиКриминал и ЧППолиция разыскивает людей на фотоrus.tvnet.lv21 сентября 2023, 15:58Facebook Messenger Telegram WhatsappComments Полиция разыскивает людей на фото Фото: Valsts policijaГосударственная полиция Лиепаи разыскивает изображенных на снимках людей.Полиция призывает всех, у кого есть информация о лицах, изображенных на фото, и их местонахождении, сообщить об этом по телефону 63404666 или 110.Фото: Valsts policijaФото: Valsts policijaФото: Valsts policijaRUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!Facebook Messenger Telegram WhatsappComments Ключевые слова полицияГосполицияполиция ищет Pекомендуем