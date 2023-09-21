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Полиция разыскивает людей на фото

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Полиция разыскивает людей на фото
Полиция разыскивает людей на фото Фото: Valsts policija

Государственная полиция Лиепаи разыскивает изображенных на снимках людей.

Полиция призывает всех, у кого есть информация о лицах, изображенных на фото, и их местонахождении, сообщить об этом по телефону 63404666 или 110.

Фото: Valsts policija
Фото: Valsts policija
Фото: Valsts policija

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