Главу "скорой помощи" в больнице Страдиня обвиняют в драке на вечеринке

Согласно публичной информации, в деле фигурируют врачи Фурманис, Артурс Шонс, Сантис Поданс, Рустам Юнусов и Валдис Скотелис. Всем предъявлено обвинение в умышленном причинении телесных повреждений средней тяжести, совершенном группой лиц.

За такое правонарушение предусматривается лишение свободы на срок до пяти лет, пробационный надзор, общественные работы или штраф.

Дело поступило в суд еще в конце 2020 года, а следующее заседание назначено на 19 октября.

Этим летом Фурманис возглавил Центра неотложной медицинской помощи (NMPD) в PSKUS. Ранее он возглавлял Земгальский региональный центр Службы неотложной медицинской помощи, а также был вице-президентом Латвийского общества врачей (LĀB). Фурманис работает в сфере медицины 21 год.

Остальные трое обвиняемых на момент передачи дела работали в NMPD фельдшерами, а четвертый - реаниматологом.

Обвинение касается событий 2014 года, когда обвиняемые находились на вечеринке у коллег в Елгавском крае, где употребляли алкоголь.

В материалах дела сказано, что посторонний мужчина без приглашения пришел к месту отдыха, чтобы забрать супругу. Между ним и подсудимыми вспыхнул взаимный конфликт, в ходе которого один из подсудимых, движимый гневом на то, что мужчина вмешался в происходящее, дважды ударил его по лицу, рассказали в прокуратуре.

Упомянутый мужчина был выведен с места проведения мероприятия. Но уже на улице обвиняемые избили потерпевшего, нанося ему удары ногами по телу. После этого потерпевшего столкнули в канаву, а подсудимые покинули место происшествия, сказано в обвинительном заключении.

Фурманис не стал комментировать обвинения, лишь заявив, что не признает вину.

Главный врач PSKUS подтвердила, что в больнице известно о факте судебного разбирательства.