Пт, 22.09.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

До +27 градусов: в пятницу ожидаются рекорды тепла

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Летний коктейльный маршрут в Кулдиге
Летний коктейльный маршрут в Кулдиге Фото: Inese Krone

По прогнозам синоптиков, пятница, 22 сентября, на всей территории Латвии будет сухой, солнечной, ветреной и очень теплой.

Южный, юго-восточный ветер будет порывами достигать скорости 10-15 метров в секунду.

Температура воздуха поднимется до +22...+27 градусов, побив рекорды, установленные ранее 22 сентября. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая высокая температура воздуха в этот день была зафиксирована в 1989 году в Приекули и составила +24,3 градуса.

Вечером в Курземе увеличится облачность, осадков не ожидается.

В Риге весь день будет светить солнце, температура воздуха составит +25 градусов. Предыдущий рекорд тепла в столице 22 сентября был +22,4 градуса в 2020 году.

К западу от Латвии располагается крупный циклон, к востоку - антициклон. С запада приближается холодный фронт.

Галерея: Теплая погода

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх