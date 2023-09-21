До +27 градусов: в пятницу ожидаются рекорды тепла

Южный, юго-восточный ветер будет порывами достигать скорости 10-15 метров в секунду.

Температура воздуха поднимется до +22...+27 градусов, побив рекорды, установленные ранее 22 сентября. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая высокая температура воздуха в этот день была зафиксирована в 1989 году в Приекули и составила +24,3 градуса.

Вечером в Курземе увеличится облачность, осадков не ожидается.

В Риге весь день будет светить солнце, температура воздуха составит +25 градусов. Предыдущий рекорд тепла в столице 22 сентября был +22,4 градуса в 2020 году.

К западу от Латвии располагается крупный циклон, к востоку - антициклон. С запада приближается холодный фронт.

Галерея: Теплая погода