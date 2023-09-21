Ригу и пригород свяжут сетью велодорожек

Представители министерства отмечают, что осенью 2023 года начинается реализация финансируемых Фондом восстановления проектов по созданию маршрутов велодорожек в пяти приоритетных коридорах в Риге и ее окрестностях.

Сейчас Министерство сообщения как учреждение, реализующее реформу озеленения транспортной системы ареала Рижской метрополии, согласовывает представленные самоуправлениями проекты, чтобы они могли заключить договоры с Центральным агентством финансов и договоров и в ближайшее время приступить к реализации проектов.

На развитие инфраструктуры велодорожек предусмотрено финансирование Фонда восстановления в размере 34,5 млн евро.

Проекты по строительству, перестройке, восстановлению, усовершенствованию или приспособлению велодорожек в соответствии с регулированием о реализации инвестиций подали пять самоуправлений: Рижское, а также Ропажского края, Кекавского, Марупского и Адажского краев.

Велодорожки планируется построить до 31 мая 2026 года в коридорах Рига - Царникава, Рига - Улброка, Рига - Кекава, Рига - Бабите - Пиньки, а также Рига - Марупе.

Развитие инфраструктуры велодорожек является одной из мер реализуемой Министерством сообщения реформы по озеленению транспортной системы ареала Рижской метрополии, в которую планируется вложить финансирование Фонда восстановления в размере 295 млн евро.

Цель реформы - уменьшить негативное влияние транспорта на качество столичной среды и создать соответствующие потребностям жителей интегрированные услуги общественного транспорта.