Галерея ⟩ В Елгаве прошли антитеррористические учения, организованные VDD

Вот уже несколько лет VDD уделяет особое внимание проверке и совершенствованию возможностей реагирования и взаимодействия региональных оперативных подразделений в случае террористической угрозы. На этот раз местом проведения учений была выбрана Елгава.

В соответствии с сценарием учебы, разработанным VDD, ответственные службы проверяли свою готовность к принятию необходимых мер в случае нескольких террористических атак по окончании массового мероприятия.

Согласно сценарию, террористы напали на посетителей мероприятия с огнестрельным и холодным оружием при выходе из зала, а также врезались в толпу людей на автомобиле, что привело к десяткам жертв.

Данный учебный сценарий был разработан с учетом современных тенденций в области террористической угрозы в Европе.

Галерея: Антитеррористические учения в Елгаве

В ходе учений службы отрабатывали действия по проведению спасательных операций, оказанию экстренной медицинской помощи, задержанию террористов и устранению исходящей от них угрозы.

Особенно важным элементом учений было взаимодействие и координация действий служб, задействованных на месте происшествия.

В учениях приняли участие около 250 человек из различных учреждений, занимающихся антитеррористической деятельностью: Службы государственной безопасности, Государственной полиции, Службы скорой медицинской помощи, Государственной пожарно-спасательной службы, Генеральной прокуратуры, Елгавской муниципальной полиции, Государственной пограничной службы и Национальных вооруженных сил.

В целях содействия успешному проведению антитеррористической подготовки VDD также организовала информационный семинар для представителей оперативных служб.

Антитеррористические учения с полным развертыванием сил организуются VDD с 2007 года, и это были двенадцатые подобные учения.

VDD в Латвии является ведущим учреждением в сфере борьбы с терроризмом, которое координирует деятельность всех других учреждений, участвующих в предотвращении терроризма или мерах реагирования в сфере борьбы с терроризмом.