Видео ⟩ За занавесом: россияне рады дружбе с сильной и свободной Северной Кореей

Послания Путина на форуме во Владивостоке

В своем выступлении и интервью Путин подчеркивал, что российская экономика стремительно развивается и на нее вообще не влияют западные санкции, которые бьют в первую очередь по европейцам. Отвечая на вопрос о возможных мирных переговорах и заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, что для танго нужны двое, Путин заявил, что американцы "сами не умеют танцевать, а пытаются решать все с позиции силы - санкций, угрозы применения военной силы". Он добавил, что для Украины важно не забыть гопак. "А то так и будут все время под чужую музыку и под чужую дудку плясать. А плясать, кстати, так или иначе всем придется барыню, ну или в лучшем случае казачка", - сказал президент РФ. Путин заявил, что США никогда не позволят Украине вести мирные переговоры с Россией, так как хотят воевать против нее "до последнего украинца".