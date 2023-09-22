Видео ⟩ За занавесом: россияне рады дружбе с сильной и свободной Северной Кореей

Вторая величайшая, сильнейшая в военном отношении и самая свободная страна мира сразу после России - Северная Корея. Именно с таким пафосом всю прошлую неделю транслировались идеологические послания в пропагандистских передачах Кремля о визите в Россию северокорейского лидера Ким Чен Ына.
В то же время пропагандисты широко освещали Восточный экономический форум во Владивостоке, особенно скрупулезно цитируя выступление президента России Владимира Путина. Краткое изложение речи Путина в одном предложении будет примерно таким: Россия - мирная страна, против которой Запад ведет войну с целью ее уничтожения. Россия готова в любой момент начать переговоры о прекращении боевых действий на Украине при условии, что ее интересы будут учтены, но США не позволяют Украине прекратить боевые действия.
С другой стороны, примечательное событие прошлой недели, о котором молчало кремлевское телевидение, - это организованная Латвией и Советом Европы 11 сентября в Риге неформальная встреча министров юстиции на высоком уровне, в ходе которой принимались решения о следующих шагах по обеспечению ответственности России за преступления, совершенные в Украине. Видимо, бойцы идеологического фронта решили, что эта тема слишком щекотлива и может излишне встревожить общественность, поэтому ее не стали использовать для криков о захвативших Европу нацизме и русофобии.
Однако подобные крики раздавались на гораздо более безопасную тему, которой гарантирована почти стопроцентная общественная поддержка - обвинения в нацизме прозвучали в связи с запретом Еврокомиссии на въезд в Евросоюз автомобилям, зарегистрированным в России. Снова озвучивались уже знакомые заявления о том, что русские едут в Европу не на машинах, а на танках.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
Также ни в пропагандистских передачах, ни в новостях не упоминались ракетные обстрелы Украиной российской судоремонтной базы в оккупированном Крыму в ночь на 13 сентября.
Дружба между Ким Чен Ыном и Путиным
Коллективный идеологический оргазм - вот самое точное описание восторженных сообщений пропагандистов о визите северокорейского лидера в Россию. Оказывается, Северная Корея является экономически очень развитой страной, которая уберегла свой суверенитет от гегемонии Запада, и все санкции ООН, за которые в том числе проголосовала и Россия, уже не соответствуют сегодняшней ситуации. Россия и Северная Корея будут развивать не только экономическое, но и военное сотрудничество. Пропагандисты скрупулезно перечисляли военные возможности Северной Кореи и подчеркивали, что это единственная страна, способная нанести ядерный удар по Соединенным Штатам.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
Ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева восторженно сообщила, что часть северокорейского оружия вскоре может попасть в Украину и, в соответствии со своим пониманием хорошего юмора, пошутила, что первое оружие из Северной Кореи уже прибыло в Россию, потому что Ким Чен Ын подарил Путину охотничий карабин.
С другой стороны, по поводу санкций ООН, связанных с поставками северокорейского оружия, пропагандисты саркастически высказались, что реакция Путина и Чен Ына будет простой: спасибо за ваше мнение. Кремлевские идеологи также заявили, что Северная Корея находится в международной изоляции и под санкциями не потому, что она нарушает международные законы, а потому, что твердо защищает свой суверенитет и не хочет подчиниться давлению США и стать их марионеткой.
Печально известный пропагандист Дмитрий Киселев, а также депутат российской Думы, генерал в отставке Андрей Гурулев подчеркнули, что во время войны, когда Запад воюет против России с целью ее уничтожения, когда нарушен весь международный порядок, установленный после Второй мировой войны, для России никакие санкции ООН не обязательны, потому что эта организация дискредитировала себя, не осудив "военные преступления" Украины. Киселев в мафиозно-бандитском стиле также высказался о том, что Россия не должна следовать таким международным правилам, которые направлены против нее и причиняют ей вред. То есть если закон не позволяет кому-то делать то, что он хочет, то закон плохой и его можно игнорировать.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
Конечно, были и исторические отсылки о том, что Северная Корея и Россия были неразлучными союзниками со времен войны между двумя Кореями, а также широко цитировались слова Чен Ына о том, что Северная Корея поддерживает Россию в ее "священной" войне.
Между тем Запад очень обеспокоен сотрудничеством между двумя диктаторскими государствами. "Потепление военных отношений между Северной Кореей и Россией вызвало обеспокоенность у США и их союзников, особенно в свете вторжения России в Украину и прогресса Северной Кореи в разработке ракет и ядерного оружия", - пишет Deutsche Welle.
The New York Times отмечает, что перспектива такого военного обмена создает двойную проблему для Вашингтона: обычные вооружения Северной Кореи могут помочь Москве продлить вторжение на Украину, в то время как техническая помощь со стороны России расширит возможности ядерных угроз со стороны Северной Кореи против США и их союзников в регионе - Южной Кореи и Японии.
Послания Путина на форуме во Владивостоке
Выступление российского президента на Восточном экономическом форуме во Владивостоке прошло без особых неожиданностей, полностью предсказуемо, за исключением одного нюанса. Путин лично обвинил британские спецслужбы в помощи в подготовке украинских "диверсантов" для террористической деятельности в России. Путин заявил, что россияне захватили одну такую группу диверсантов, которые готовились взорвать российские атомные электростанции. Пленные украинские "диверсанты" утверждали, что их обучали британцы.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
Об этих заявлениях написала практически вся британская пресса, заявляя, что это фейковые новости, которые категорически опровергаются высшими британскими чиновниками. Британская пресса также подчеркнула, что Путин не привел никаких доказательств подобных утверждений.
В своем выступлении и интервью Путин подчеркивал, что российская экономика стремительно развивается и на нее вообще не влияют западные санкции, которые бьют в первую очередь по европейцам. Отвечая на вопрос о возможных мирных переговорах и заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, что для танго нужны двое, Путин заявил, что американцы "сами не умеют танцевать, а пытаются решать все с позиции силы - санкций, угрозы применения военной силы". Он добавил, что для Украины важно не забыть гопак. "А то так и будут все время под чужую музыку и под чужую дудку плясать. А плясать, кстати, так или иначе всем придется барыню, ну или в лучшем случае казачка", - сказал президент РФ. Путин заявил, что США никогда не позволят Украине вести мирные переговоры с Россией, так как хотят воевать против нее "до последнего украинца".
Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в этой связи, что Москва не способна договариваться, поэтому мир не должен дать Кремлю снова себя обмануть.
Кроме того, он указал, что Путин говорит не о переговорах в классическом понимании, а исключительно об одном из сценариев: надавить на Украину и заставить ее капитулировать или заморозить конфликт до следующего этапа; предоставить оперативную паузу России, чтобы еще больше вооружиться и продолжить совершать военные преступления; избежать проигрыша России и трансформационной революции, чтобы "не потерять лицо".
"Все это очень примитивно, предсказуемо и банально, когда мы говорим о планах России. Поэтому еще раз - живите без иллюзий, не слушайте Россию, не обращайте внимания на геноцидные желания коллективного "Путина", - подчеркнул Подоляк.
Западная пресса также обратила внимание на высказывания Путина о бывшем президенте США Дональде Трампе и мультимиллиардере Илоне Маске. А именно, Путин и его послушный хор пропагандистов утверждают, что уголовные дела, возбужденные против бывшего президента Трампа, являются доказательством того, что Америка - не правовое государство, и там преследуют политических соперников.
"Это довольно интересное заявление российского президента, который имеет привычку безжалостно подавлять своих политических оппонентов, в том числе лидера оппозиции Алексея Навального, который долгое время находится в тюрьме строгого режима. Интересно, что Трамп использовал аналогичную позицию, чтобы защищаться после того, как его обвинили в попытке отменить результаты выборов в США 2020 года. Он назвал обвинение "преследованием политического оппонента"", - пишет влиятельное издание politico.eu.
Что касается похвалы Путина Маску, то politico.eu пишет, что за последний год высокопоставленные украинские чиновники не раз критиковали Маска за то, что он время от времени ограничивал доступ к своему спутниковому интернет-сервису "Starlink", на который опирается украинская армия в своих операциях, и это может быть одной из причин восхищения Путина.
Отрицаются достижения украинцев
Несмотря на то, что на прошлой неделе ВСУ освободили от российской оккупации 7,2 квадратных километра территории, а с начала контрнаступления в направлении Бахмута освобожден 51 квадратный километр территории и более 260 квадратных километров территории на юге страны, Путин неоднократно подчеркивал во Владивостоке, что результатов у украинского контрнаступления нет и оно провалилось.
Все ангажированные Кремлем военные эксперты заявляют, что украинские потери "ужасающие", ни слова не говоря о том, что, по данным Генерального штаба Украинской армии, потери живой силы российских войск в Украине к 17 сентября достигли 272 320 солдат. Военные корреспонденты до сих пор упорно придерживаются ложных утверждений о том, что украинцам не удалось прорвать даже первую линию российской обороны и что село Работино так и не было освобождено.
Между тем американский аналитический центр "Институт изучения войны" (ISW) сообщил 17 сентября, что за последние три недели в ходе трехмесячного контрнаступления Украина прорвала первую из линий обороны России на юге, заняла село Работино и имела успехи по дороге на Токмак, важный город в направлении Мелитополя.
Очевидные, но по-прежнему ограниченные успехи, которых добилась Украина на юге и в районе Бахмута, примечательны, учитывая тот факт, что Украина не получила от Запада самого современного вооружения, от которого зависит ход контрнаступления.
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