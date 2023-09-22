Пресса США о визите Зеленского: мятежные республиканцы блокируют помощь и требуют отчета о потраченных деньгах

Как отмечает Лорен Фокс, несмотря на снижение уровня общественной поддержки, на Капитолийском холме обе партии в целом по-прежнему поддерживают финансирование Украины. Однако именно от Маккарти зависит, будет ли законопроект вынесен на обсуждение.

Спикер заявил, что не хочет, чтобы финансирование было включено в краткосрочный законопроект о расходах – по его мнению, это должен быть отдельный вопрос. Однако время не терпит: по данным CNN, ожидается, что кошелек США, предназначенный для финансирования Украины, может опустеть уже к концу года.

Маккарти Фото: Getty Images

Фокс предсказывал, что одним из самых сложных вопросов, с которым Зеленский столкнется в четверг на Капитолийском холме, будет разговор о том, почему ему нужна помощь США, почему ее пока недостаточно и как долго, по его мнению, он будет рассчитывать на эту поддержку, поскольку в обществе нарастает усталость от военных действий.

Опрос CNN, проведенный в августе, показал, что большинство американцев выступают против выделения дополнительных средств на Украину, а среди республиканцев эта цифра достигает 71%.

На Капитолийском холме все еще существует сильная коалиция республиканцев, поддерживающих финансирование Украины, но, по их мнению, Байден мог бы сделать больше для того, чтобы донести до общественности важность военной помощи Украине, и заодно и рассказать членам Конгресса, как и с каким результатом используются выделяемые ими деньги.