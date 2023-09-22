Машинам с российскими и белорусскими номерами могут запретить находиться в Латвии

Планируемые изменения обяжут владельцев въезжающих в Латвию транспортных средств с российскими и белорусскими регистрационными номерами в течение определенного срока перерегистрировать транспортные средства, определят последствия и ответственность владельцев транспортных средств в случае невыполнения требований, а также не позволят уклониться от ответственности за несоблюдение правил дорожного движения.

Если в течение трех месяцев транспортное средство не будет перерегистрировано или вывезено из Латвии, оно будет конфисковано, пояснила она.

"Любой гость Латвии должен уважать законы и порядки нашей страны. Пересечение границы Европейского союза на автомобиле с российской регистрацией и, соответственно, нахождение в Латвии является нарушением санкций. Если автомобили с российскими и белорусскими номерами не будут своевременно перерегистрированы, их можно конфисковать в пользу Украины для поддержки ее армии", - подчеркнула министр.