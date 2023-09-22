Машинам с российскими и белорусскими номерами могут запретить находиться в Латвии

Министерство юстиции подготовит законопроект, запрещающий пребывание в Латвии зарегистрированных в России и Беларуси транспортных средств, сообщила в Twitter министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере.
Планируемые изменения обяжут владельцев въезжающих в Латвию транспортных средств с российскими и белорусскими регистрационными номерами в течение определенного срока перерегистрировать транспортные средства, определят последствия и ответственность владельцев транспортных средств в случае невыполнения требований, а также не позволят уклониться от ответственности за несоблюдение правил дорожного движения.
Если в течение трех месяцев транспортное средство не будет перерегистрировано или вывезено из Латвии, оно будет конфисковано, пояснила она.
"Любой гость Латвии должен уважать законы и порядки нашей страны. Пересечение границы Европейского союза на автомобиле с российской регистрацией и, соответственно, нахождение в Латвии является нарушением санкций. Если автомобили с российскими и белорусскими номерами не будут своевременно перерегистрированы, их можно конфисковать в пользу Украины для поддержки ее армии", - подчеркнула министр.
Разрабатываемые Минюстом изменения основаны на разъяснении Еврокомиссии о том, что введенные в прошлом году санкции ЕС против России распространяются и на личные автомобили российских граждан с российской регистрацией, в связи с чем они не могут на своих транспортных средствах находиться на территории ЕС. Латвия планирует ввести такой же запрет и для зарегистрированных в Беларуси транспортных средств с учетом санкций ЕС против Беларуси.
Как сообщалось, в соответствии с разъяснениям Еврокомиссии и мнением Министерства иностранных дел с 12 сентября на зарегистрированных в России транспортных средствах запрещен въезд в ЕС через пункты пересечения латвийско-российской и латвийско-белорусский границы.
До этого момента уже действовал запрет на пересечение границы ЕС грузовыми перевозчиками, то есть зарегистрированными в России фурами и прицепами. Запрет не распространяется на зарегистрированные в России автотранспортные компании, осуществляющие транзитные перевозки грузов по территории ЕС между Калининградской областью и Россией.
В то же время разрешено возвращаться из Евросоюза в Россию на легковых автомобилях, зарегистрированных в России, при условии, что они не декларируются как товар и используются только в качестве средства передвижения.
Ранее передача Nekā personīga сообщила, что Латвия не планирует конфисковывать находящиеся в Латвии машины, зарегистрированные в РФ.
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