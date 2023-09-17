Латвия не планирует конфисковывать находящиеся на территории страны машины с российскими номерами

Поддельные номера - только один аспект проблемы. В течение двух последних лет значительно выросло число ДТП с участием автомобилей, зарегистрированных в третьих странах, признает представитель CSDD Мартиньш Малмейстерс. Рекордсменом стала машина, на которую с 2021 года было зарегистрировано более 130 нарушений. Штрафы взыскать не с кого, так как нет механизмов, как выйти на водителей данного автомобиля. Об этой дыре в законодательстве говорил и уже бывший министр сообщения Янис Витенбергс.

Что делать с зарегистрированными в России машинами - плана пока нет. Важно координировать действия между всеми странами, граничащими с Россией.

В начале недели Финляндия указала, что не планирует ограничивать движение российских машин. Однако днем в пятницу государство сообщило, что сделает это. Финляндия также постановила, что находящиеся там российские авто должны покинуть территорию страны до 16 марта.

Громко прозвучал вариант конфисковывать эти машины, о чем громче всех на этой неделе говорил министр внутренних дел Эстонии. Он это решение поддерживает, однако в правящей коалиции мнения расходятся. Впрочем, вскоре правительство Эстонии может решить этот вопрос. На этой неделе в Эстонии начались переговоры по бюджету, поэтому вопрос конфискации российских машин не стоит на первом месте. В свою очередь, в Латвии такой сценарий не обсуждается - этого не предусматривает установка ЕС.

Nekā personīga отмечает, что первоочередной задачей нового правительства является формирование государственного бюджета на следующий год, поэтому вряд ли вопрос о российских автомобилях в Латвии будет поднят в ближайшее время.