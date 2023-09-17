Латвия не планирует конфисковывать находящиеся на территории страны машины с российскими номерами

Латвия не планирует конфисковывать находящиеся в Латвии машины, зарегистрированные в России. Литва и Эстония такую возможность рассматривают, однако ответственные структуры в Латвии считают, что действующая установка ЕС не предусматривает этого, а сама Латвия дополнительно ничего делать не будет. Чтобы решить, что делать с уже имеющимися российскими машинами, запрошены дополнительные пояснения от Еврокомиссии, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
8 сентября Еврокомиссия опубликовала пояснения по применению изданной в прошлом году установки. В них указывается, что странам ЕС не стоит пропускать на территорию Евросоюза зарегистрированные в РФ автомобили, так как это считается нарушением санкций. Несколько дней спустя Еврокомиссия дополнила пояснения, отметив, что соответствующее и соразмерное применение санкций будет в компетенции каждой страны.
Не особо понятно, почему Еврокомиссия опубликовала пояснения более чем через год после вступления установки в силу. Публично доступная информация свидетельствует, что в начале этого лета Германия начала конфисковывать зарегистрированные в РФ автомобили. Информация молниеносно распространилась по различным российским пропагандистским и другим каналам.
Несмотря на наложенные из-за войны санкции, граждане России по-прежнему продолжают активно путешествовать по ЕС. В различных интернет-блогах можно найти советы, как спланировать удачное путешествие во время санкций. Один житель Москвы рассказал о своем опыте в конце 2022 года, когда он за четыре месяца проехал на машине через 25 стран Европы. Делятся подобными рассказами и другие.
Кроме того, в блогах россияне обмениваются советами, как защитить свою машину. Эффективнее всего - заменить легко узнаваемый российский знак поддельным. Путешественникам рекомендуют пересекать границу с настоящим номером, а затем менять на тот, на котором нет ни российского флага, ни аббревиатуры государства. Такие номера широко доступны в России. Их цена - начиная от 15 евро. Нет проблем и с доставкой номеров в Латвию.
На этой неделе страны Балтии запретили зарегистрированным в России машинам пересекать границу. Литва и Эстония рассматривают возможность конфискации уже имеющихся российских машин, Латвия же такой сценарий вряд ли будет рассматривать.
После опубликованных разъяснений страны ЕС, имеющие сухопутную границу с Россией, поспешили скоординировать свои действия. Уже 11 сентября Литва отказала во въезде российским автомобилям. 12 сентября за ней последовала Латвия, а 13 сентября - Эстония. 12 сентября состоялось параллельное совещание министерств иностранных дел и таможенных служб пяти стран, включая Финляндию и Польшу. Было принято решение обратиться за дополнительными разъяснениями в Еврокомиссию.
За применение этих санкций ответственность несет таможенное управление. От разговора с Nekā personīga там отказались, сославшись на плотный график, однако согласились ответить на вопросы письменно.
"Как и в Латвии, в Литве и Эстонии таможенные службы запретили пересечение границы транспортным средствам с российскими номерами. Их возвращают обратно в Россию или Беларусь, а не конфискуют. Если европейское или национальное регулирование санкций будет изменено, таможня поступит согласно компетенции службы и установленному в правовых актах", - заявили там.
С прошлого года в Латвии наблюдается прирост зарегистрированных в России машин. Эту проблему обсуждали как в соцсетях, так и прямым образом, сообщая об этом в Госполицию, Министерство сообщения и CSDD. В этом году количество полученных сообщений сократилось.
Прошлым летом на дорогах Латвии наблюдались и машины с номерами непонятного происхождения. Чтобы решить эту проблему, в октябре Сейм проголосовал за поправки к Уголовному закону, предусмотрев за это уголовную ответственность. С тех пор как норма вступила в силу, число поддельных номеров на дорогах сильно сократилось. В этом году было проведено всего восемь проверок возможных поддельных номеров.
Поддельные номера - только один аспект проблемы. В течение двух последних лет значительно выросло число ДТП с участием автомобилей, зарегистрированных в третьих странах, признает представитель CSDD Мартиньш Малмейстерс. Рекордсменом стала машина, на которую с 2021 года было зарегистрировано более 130 нарушений. Штрафы взыскать не с кого, так как нет механизмов, как выйти на водителей данного автомобиля. Об этой дыре в законодательстве говорил и уже бывший министр сообщения Янис Витенбергс.
Что делать с зарегистрированными в России машинами - плана пока нет. Важно координировать действия между всеми странами, граничащими с Россией.
В начале недели Финляндия указала, что не планирует ограничивать движение российских машин. Однако днем в пятницу государство сообщило, что сделает это. Финляндия также постановила, что находящиеся там российские авто должны покинуть территорию страны до 16 марта.
Громко прозвучал вариант конфисковывать эти машины, о чем громче всех на этой неделе говорил министр внутренних дел Эстонии. Он это решение поддерживает, однако в правящей коалиции мнения расходятся. Впрочем, вскоре правительство Эстонии может решить этот вопрос. На этой неделе в Эстонии начались переговоры по бюджету, поэтому вопрос конфискации российских машин не стоит на первом месте. В свою очередь, в Латвии такой сценарий не обсуждается - этого не предусматривает установка ЕС.
Nekā personīga отмечает, что первоочередной задачей нового правительства является формирование государственного бюджета на следующий год, поэтому вряд ли вопрос о российских автомобилях в Латвии будет поднят в ближайшее время.
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