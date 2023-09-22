Начат сбор подписей за отказ от печатной рекламы в почтовых ящиках

Представителем инициативы является Аркадий Дементьев. Он хочет сделать возможным отказ от печатной рекламы (листовок, каталогов, рекламной продукции и т.д.) предприятий розничной торговли в почтовых ящиках.

"Каждую неделю мы открываем почтовый ящик и обнаруживаем огромную кучу ненужной нам печатной рекламы. Ее так много, что есть риск не заметить действительно важное письмо и выбросить его в мусор вместе со всем остальным", - говорит автор идеи.

Инициатива предусматривает, что крупнейшие латвийские розничные сети, такие как Lidl, Maxima, Rimi, Mego, Ksenukai, но не только, должны добавить на свои сайты функцию, позволяющую покупателям отказаться от печатных рекламных материалов по определенным адресам.

Дементьев также предлагает предусмотреть, что в случае несоблюдения этого требования покупатель может обратиться с жалобой, например, в Центр защиты прав потребителей.